Thấy gì từ sự lên ngôi của dòng sản phẩm “khách sạn boutique” ở Hội An?

Mô hình "Khách sạn Boutique" độc đáo

Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút di chuyển, đô thị nghỉ dưỡng La Queenara Hội An nằm bên bãi biển An Bàng sắp sửa đưa vào vận hành những dãy "khách sạn boutique" đầu tiên. Chủ nhân các bất động sản tại đây kỳ vọng, trong thời gian tới, bên cạnh lượng khách chơi Pickleball đông đảo tại tổ hợp thể thao nội khu, La Queenara Hội An sẽ nhanh chóng đón dòng khách quốc tế khủng đến Hội An mỗi ngày.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm giữa trung tâm du lịch sôi động nhất miền Trung, La Queenara có quy mô 50ha, đang hoàn thiện và chỉnh trang hạng mục cuối cùng để đón khách.

Nổi bật trong đó là loại hình "khách sạn boutique" đã bàn giao cho chủ sở hữu, được định hình như một dòng "mini hotel" ưu việt, chủ nhân có thể thiết kế làm 8-10 phòng khách sạn, để cho thuê tạo dòng tiền ngay. Đặc biệt, không phải lo chi phí vận hành khi sản phẩm nằm trong quần thể nghỉ dưỡng được chủ đầu tư chăm chút với hơn 200 tiện ích, cảnh quan, đồng thời ký kết hợp tác với đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp.

"So với thời điểm bàn giao, khu nghỉ đã lột xác ngoạn mục. Cảnh quan hoàn thiện đẹp và hòa hợp với kiến trúc của khách sạn", anh Lương Minh, chủ sở hữu một "khách sạn boutique" mặt tiền công viên cho biết.

Kể từ đầu năm 2024, ghi nhận cho thấy nhiều trung tâm du lịch rơi vào tình trạng khó khăn, nhưng Hội An vẫn là điểm đến hàng đầu và đặc biệt được khách quốc tế ưa chuộng. Theo thống kê, trong 9 tháng 2024 đô thị cổ này đã hút gần 3,5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt. Thành phố di sản cũng liên tục lọt top tìm kiếm của du khách và xuất hiện trong những bảng xếp hạng du lịch uy tín như vị trí thứ 4 trong top 25 thành phố tuyệt vời nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn.

Trong khi miếng bánh thị trường kinh doanh lưu trú ở Hội An ngày một hấp dẫn, việc sở hữu sản phẩm "khách sạn boutique" đã hoàn thiện được xem là nước cờ thông minh và an toàn của nhà đầu tư. Các "khách sạn boutique" La Queenara Hội An cũng đang nhận được trợ lực vững vàng từ hệ thống tiện ích một trong những đô thị nghỉ dưỡng năng động, đáng sống và giàu trải nghiệm bậc nhất Hội An.

Mỗi "khách sạn boutique" đều có mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu gồm công viên, lối đi bộ, vườn thể chất trẻ em, sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế…cung cấp giá trị nghỉ dưỡng như một resort 5 sao quốc tế.

Tương lai các không gian hội nghị, khách sạn quốc tế được phát triển tại La Queenara Hội An hứa hẹn mang về dòng khách MICE "tiềm năng" cho các chủ sở hữu khách sạn boutique

Hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, tạo dòng tiền ngay lập tức

Nằm bên bãi biển An Bàng, giữa lòng di sản, La Queenara Hội An hội tụ yếu tố của khu phức hợp nghỉ dưỡng hoàn mỹ về diện mạo, tràn trề "nội lực" để hút khách.

Không chỉ khách tới Hội An mà còn là dòng khách quốc tế du lịch dài ngày, thói quen nghỉ dưỡng biển và khám phá văn hóa địa phương. Nhất là khi La Queenara Hội An đặc biệt gần các điểm tham quan nổi tiếng như phố cổ Hội An, biển An Bàng, Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Cẩm Thanh… trong vòng bán kính 5-10 phút chạy xe.

Để làm đậm hơn dấu ấn văn hóa bản địa tại La Queenara Hội An, các chủ sở hữu khách sạn boutique cũng đang gấp rút nghiên cứu các phương án hoàn thiện nội thất, ý tưởng kinh doanh để tối ưu giá trị khai thác đón đầu mùa du lịch cuối năm.

Bên cạnh lợi thế đầu tư tạo dòng tiền ngay giúp giảm gánh nặng tài chính, các dòng "khách sạn boutique" sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đón tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Trong báo cáo thị trường mới đây, Hiệp hội Môi giới bất động sản (VARS) cho biết, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng rục rịch tăng trở lại. Đặc biệt, từ ngày 1.8.2024, nhiều nút thắt pháp lý liên quan tới phân khúc này sẽ dần được tháo gỡ khi các sắc luật liên quan như Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng 2023 chính thức có hiệu lực cùng các văn bản hướng dẫn được ban hành.