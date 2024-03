The Body Shop Việt Nam nói gì trước làn sóng phá sản của tập đoàn mẹ trên toàn cầu?

"The Body Shop Việt Nam không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bởi quy trình tái cấu trúc đang diễn ra trên thế giới", fanpage trên Facebook của The Body Shop vừa đăng thông báo.

Theo thông tin cung cấp thêm, The Body Shop Việt Nam trực thuộc tập đoàn InNature Berhad, niêm yết trên sàn chứng khoán Kuala Lumpur Stock Exchange, Malaysia. InNature sở hữu hơn 122 cửa hàng The Body Shop tại 3 nước: Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

Hội đồng quản trị InNature khẳng định mô hình kinh doanh tại 3 thị trường của họ đối với The Body Shop là hình thức đối tác nhượng quyền toàn cầu. Những hoạt động tái cấu trúc đang diễn ra tại Anh, Mỹ và các thị trường khác không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động kinh doanh của InNature Berhad.

Cửa hàng thứ 38 tại Việt Nam của The Body Shop đặt tại Vincom Đồng Khởi (TP.HCM)

Trong năm 2024, The Body Shop tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng mạng lưới thêm các cửa hàng ở khu vực trung tâm sầm uất tại TP.HCM và Hà Nội, cũng như tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh trực tuyến vốn đang bùng nổ tại Việt Nam, đặc biệt thông qua mạng xã hội.

Ngày 25/2 vừa qua, The Body Shop Việt Nam kỷ niệm cột mốc 15 năm tại Việt Nam với cửa hàng flagship mới nhất tại Vincom Đồng Khởi, TP.HCM – cửa hàng thứ 38 tại Việt Nam của thương hiệu.

Tiếp sau đó, ngày 8/3, nhãn hàng tổ chức sự kiện truyền thông mừng khai trương, kết hợp cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H' Hen Niê, ra mắt chiến dịch xã hội chiến lược năm 2024, bao gồm "Cho Quần Áo Cũ Hành Trình Mới", gây quỹ trồng rừng nguyên sinh và xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao.

Thông báo của The Body Shop Việt Nam được đưa ra sau khi truyền thông trên thế giới đưa tin thương hiệu The Body Shop đã nộp đơn xin phá sản và đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Mỹ cùng nhiều cơ sở ở Canada. Trong khi đó hàng loạt thị trường khác cũng đóng cửa và sa thải lao động.

Tại Australia, hãng mỹ phẩm này còn hơn 100 cơ sở. Tuy nhiên, họ đang chật vật vì thiếu tiền mặt trả cho các nhà cung cấp, sau khi công ty mẹ tại Anh thông báo mất khả năng thanh toán. Tại thị trường Anh, The Body Shop sẽ đóng cửa 75 cửa hàng và sa thải gần 800 lao động.

Thương hiệu The Body Shop nổi tiếng với các sản phẩm được quảng cáo là tự nhiên, bền vững, có đạo đức và không độc hại. Hãng này được thành lập vào năm 1976 tại Anh bởi nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời là nhà vận động môi trường Anita Roddick, nhắm chủ yếu đến đối tượng khách hàng trẻ ngày càng có ý thức về bảo vệ môi trường và kinh doanh có đạo đức.

Sau nhiều lần đổi chủ, cái tên The Body Shop đã suy yếu trong những năm gần đây. Trong một báo cáo đầu năm 2023, Natura – công ty mua lại The Body Shop hồi năm 2017 - thừa nhận thương hiệu đang đối mặt với những cơn gió ngược khi doanh số giảm 13,5% năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm 2023, The Body Shop đã bị Natura bán cho tập đoàn quản lý tài sản Aurelius với giá khoảng 266 triệu USD.