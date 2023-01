The Coffee House mở lại cửa hàng Signature, hướng đến nhóm khách hàng trung lưu

Ngày 11/1, chuỗi The Coffee House thông báo cửa hàng Signature by The Coffee House chính thức khai trương tại trung tâm thương mại Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7. Quán chuyên phục vụ cà phê đặc sản (specialty coffee), món ăn đa bản sắc (fusion food) lấy ý tưởng từ cà phê và trà.

Như vậy, sau hơn một năm đóng cửa, mô hình cửa hàng Signature đã được The Coffee House vận hành trở lại tại Tp.HCM.

Signature by The Coffee House là mô hình khác biệt hoàn toàn với các cửa hàng cà phê khác trong chuỗi với định vị cao cấp và riêng biệt hơn. Đơn vị này cho biết, cửa hàng Signature nhấn mạnh vào 3 yếu tố: Cà phê đặc sản Signature - Món ăn đa bản sắc - không gian cảm hứng, gần như giải quyết nhu cầu về một địa điểm đáp ứng được nhu cầu uống ngon - ăn ngon cùng lúc. Đây là nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng trung lưu , những người sẵn sàng chi trả cho các bữa ăn ngon, chất lượng và trải nghiệm tại chỗ.

Trong khi đó, nhóm khách hàng ủng hộ, yêu thích The Coffee House cũng đã lớn lên theo thời gian và bắt đầu có những yêu cầu cao hơn không chỉ trong sản phẩm, mà còn là không gian, phong cách phục vụ. Họ cũng định hình nên một xu thế và diện mạo mới của ngành F&B hậu đại dịch.

Không gian tại quán được lấy cảm hứng bài trí hành trình cà phê. Phần lớn không gian quán được thiết kế như một sân khấu để trình diễn hành trình hạt cà phê từ khi là nhân xanh cho đến khi được rang chín và pha ra cốc phục vụ thực khách. Hạt cà phê nhân xanh được bảo quản trong các ống silo lớn, tiếp tục hành trình quanh quán qua hệ thống ống đồng mô phỏng bộ ống dẫn cà phê ở một nhà rang. Sau đó, các hạt cà phê đã rang chín được đưa đến quầy bar, dẫn vào các ống silo nhỏ hơn để nghỉ, chờ phục vụ. Tại quầy bar có một máy rang mẻ nhỏ liên tục rang và cho ra lò các mẻ cà phê mới, đượm hương cà phê khắp không gian quán.

Ngoài ra, bàn, ghế khu vực bên ngoài được thương hiệu thử nghiệm làm từ các nguyên liệu tái chế.

Ông Ngô Nguyên Kha - Giám đốc điều hành The Coffee House cho biết : “Trong hành trình trưởng thành của chính mình, The Coffee House luôn trăn trở làm thế nào để chúng tôi thay đổi mà vẫn duy trì được bản sắc của Nhà Cà phê. May mắn, chúng tôi nhận ra khách hàng cũng đang lớn lên cùng mình. Những đòi hỏi, yêu cầu về sản phẩm và trải nghiệm cũng ngày một cao hơn. Quá trình lắng nghe, cải thiện giúp chúng tôi tin rằng buổi hẹn cà phê giờ đây cần 3 yếu tố: Cà phê hợp gu - Món ăn ngon và đa bản sắc - Không gian cảm hứng. Mô hình mới được thiết kế để phù hợp với xu hướng nâng tầm trải nghiệm cà phê và ẩm thực ngày càng cao của người Việt".

Chuỗi The Coffee House dần trở lại đường đua trong năm 2022 khi lấy lại đà tăng trưởng về quy mô và liên tục thử nghiệm các mô hình, sản phẩm mới như Trà Hi-Tea Healthy (không cafein), Cà phê CloudFee, Trà sữa CloudTea,...