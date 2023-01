The Coffee House mở lại cửa hàng Signature tại quận 7

Chuỗi The Coffee House vừa thông báo cửa hàng Signature by The Coffee House tại trung tâm thương mại Crescent Mall, Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM. Quán chuyên phục vụ cà phê đặc sản (specialty coffee), món ăn đa bản sắc (fusion food) lấy ý tưởng từ cà phê và trà và gây ấn tượng với không gian cảm hứng bài trí hành trình cà phê đặc sắc, làm nên một cuộc hẹn tròn đầy.



Được biết, đầu năm 2022, cửa hàng Signature tại quận 3 của chuỗi thông báo đóng cửa khiến nhiều tín đồ cà phê tiếc nuối. Lúc bấy giờ, phía The Coffee House cho biết phải đóng cửa do thị trường nói chung và chuỗi nói riêng chịu áp lực nặng dề sau 2 năm Covid-19.

Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn còn nhu cầu về một mô hình Signature đậm chất cà phê là lý do để Signature by The Coffee House trở lại. Theo đại diện, khách hàng Signature by The Coffee House là những người cũ vẫn còn lưu luyến, có nhu cầu trải nghiệm cà phê đúng gu.

Theo đó, Signature by The Coffee House nhấn mạnh vào 3 yếu tố: Cà phê đặc sản Signature - Món ăn đa bản sắc - không gian cảm hứng. Đây là nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng trung lưu, những người sẵn sàng chi trả cho các bữa ăn ngon, chất lượng và trải nghiệm tại chỗ.

“Nhóm khách hàng ủng hộ, yêu thích The Coffee House cũng đã lớn lên theo thời gian và bắt đầu có những yêu cầu cao hơn không chỉ trong sản phẩm, mà còn là không gian, phong cách phục vụ. Họ cũng định hình nên một xu thế và diện mạo mới của ngành F&B hậu đại dịch”, đại diện chuỗi nói thêm.

Về thị trường, báo cáo ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) khu vực châu Á của Kantar World Panel cho biết ngành đồ uống Việt Nam sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đã có sự phục hồi. Quý 3/2022 ghi nhận tốc độ tăng trưởng trung bình là 5,2%, chỉ kém tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn châu Á 0,4%.

Riêng chuỗi The Coffee House cũng dần trở lại đường đua trong năm 2022, khi lấy lại đà tăng trưởng về quy mô và thử nghiệm các mô hình, sản phẩm mới. Trong báo cáo mới công bố, 9 tháng đầu năm, chuỗi cà phê The Coffee House ghi nhận 564 tỷ đồng doanh thu.

Về phía công ty mẹ là Seedcom (hiện sở hữu The Coffee House, Kingfood Mart, Juno, Hnoss, Haravan...), cho biết 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất vượt 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó, toàn bộ công ty thành viên của Seedcom đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng trên 34%.