The Coffee House sẽ tiếp tục gác lại giấc mơ xuất ngoại, tập trung thắng từng cột mốc nhỏ

155 QUÁN TCH VÀ SIGNATURE BY THE COFFEE HOUSE – MỘT NỬA GIẤC MƠ CỦA CHỦ TỊCH SEEDCOM



“ Là người sinh ra ở ‘thủ phủ cà phê’ Cầu Đất – Đà Lạt, năm 15 tuổi, tôi từng tham gia trồng vài sào cà phê với gia đình. Lúc đó, khi nằm dưới bóng cây cà phê, tôi đã nghĩ là khi mình lớn lên có thể làm gì đó với cây cà phê, ví dụ như tạo ra được loại cà phê ngon và chất lượng cao, có thể bán khắp thế giới. Sau này, chúng tôi có thử mua và rang say cà phê để xuất khẩu, song mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu.

Trong những năm 2012 đến 2014, khi đi khắp thế giới, thấy tại Mỹ có tới 14.000 tiệm cà phê, còn tại Nhật Bản - Hàn Quốc cứ mỗi 50m2 thì có 1 tiệm cà phê; mong ước làm gì đó với hạt cà phê Việt Nam trong tôi càng cháy bỏng.

Cách đây 8 năm, khi khởi sự với The Coffee House, giấc mơ lớn của tôi là có thể tìm và phát triển các loại cà phê ngon ở trên khắp Việt Nam, tạo mô hình quán cà phê có thể nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, rồi nhân rộng ra khắp Việt Nam và thế giới ”, Chủ tịch Seedcom – Đinh Anh Huân chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt concept mới của họ SIGNATURE by The Coffee House.

Có thể nói, với việc đã có 155 cửa hàng The Coffee House cũng 1 cửa hàng SIGNATURE, cũng như tạo ra được loại cà phê ngon chuẩn chất lượng thế giới sau 6 năm, vị Chủ tịch đã thực hiện được 1/2 giấc mơ của mình.

SIGNATURE by The Coffee House là mô hình khác biệt hoàn toàn với các cửa hàng cà phê khác trong chuỗi với định vị cao cấp và riêng biệt hơn.

Trong đó, chất lượng hương vị cà phê được bảo đảm nhờ quy trình rang tại chỗ, chia làm các mẻ nhỏ để cà phê giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản. Ai đến quán cũng có thể tìm được hương vị phù hợp từ 4 lựa chọn phối trộn tạo nên các mẻ rang (coffee Blend) cà phê đặc sản Signature.

Đầu tiên là Campfire Blend (Lửa trại) mẻ rang là sự kết hợp tầng hương khói và vị đậm ngọt ngào của caramel cháy, sô cô la đen và marshmallow nướng. Thứ 2 là Tropical Garden Blend (Vườn Nhiệt Đới) đặc tả hương vị trái cây nhiệt đới. Thứ 3 là Nut Cracker Blend (Kẹp Hạt rang) với hương sôcôla sữa, vị ngọt của đường thô và hạt mắc ca nướng mang lại sự kết hợp ngọt ngào đan xen. Cuối cùng là cà phê Phin Blend đậm hương vị của hạt cà phê robusta chất lượng cao được trồng tại Đắc Lắc, Việt Nam.

Với mỗi lựa chọn, các barista sẽ có những cách pha chế khác nhau như pha máy, pha phin hoặc ủ lạnh (coldbrew), kết hợp với các nguyên liệu cao cấp để tạo ra nhiều thức uống cà phê đa dạng…

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chuyên gia cà phê của TCH

“ Hành trình tạo ra loại cà phê ngon của The Coffee House được bắt đầu cách đây 6 năm. Cơ bản đầu tiên để có cà phê ngon, là phải hái trái chín, lọc bỏ tạp chất và lên men ngay trong 24h sau khi há  i; tuy nhiên, thời điểm chúng tôi bắt đầu dự án củ a mình, bà con nông dân chưa làm đúng quy trình này.

Sau đó, chúng tôi phải hướng dẫn bà con: nếu 6h tối hái cà phê, thì phải mang đi làm sạch ngay, để kịp lên men sáng sớm hôm sau và vì Đà Lạt ít nắng lại nhiều sương mù, nên chúng tôi phải làm giàn phơi trong nhà kính để ngăn ngừa mốc – bụi đất - tạp chất lẫn vào. Phải tới năm thứ 4 hợp tác, khi quy trình chế biến đã phần nào ổn định, chúng tôi mới mang đi kiểm định ở các tổ chức quốc tế để chấm điểm chất lượng cho sản phẩm cà phê của mình.

Những năm tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục bắt tay thực hiện các phương án nâng cao chất lượng, như loại bỏ các quả xấu – chất lượng thấp, rồi lên men và rang làm sao để có thể làm bật các vị cam chanh hoặc chocolate của các hạt cà phê hay hương trái cây trong các hạt Arabica.

Năm thứ 5, chúng tôi đã làm được cà phê mật ong tự nhiên (honey) bằng phương pháp phơi dài ngày trong nhà kính. Và để dễ kiểm soát chất lượng và đề phòng nấm mốc khi bảo quản, chúng tôi đã đầu tư thêm các túi chống ẩm để không ảnh hưởng xấu đến chất lượng hạt cà phê. Đến năm thứ 6 và 7, chiến lược của dự án là sẽ chuyển giao quy trình hoàn chỉnh cho bà con nông dân. Hiện tại, cà phê của The Coffee House được chấm 80/100 điểm chất lượng chuẩn thế giới.

Với TCH, cà phê ngon và chất lượng tức trong thời gian lên men phải giữ được phổ hương và khi kết thúc chế biến phải giữ được hương vị đặc trưng ban đầu vốn có. Hiện, TCH đang có vùng trồng khoảng 10ha ở 5 tỉnh Tây Nguyên. Cà phê ở Đắc Nông có vị milk chocolate, cà phê Đắc Lắc có hương hoa và trái cây. Tất nhiên, vị chua hay ngọt tốt của cà phê sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên, chứ không phải chua như giấm ”, ông Nguyễn Văn Hòa - Chuyên gia cà phê của TCH cho hay.

Với thức ăn, SIGNATURE by The Coffee House mang đến một menu phong phú các món ăn được chế biến theo xu hướng fusion, kết hợp những món Việt với phong cách Âu, hoặc những món Âu được pha trộn theo hương vị phù hợp với khẩu vị Việt.

Đặc biệt, các món ăn được nâng cấp để đi cùng (food pairing) với các món uống từ trà hoặc cà phê đầy sáng tạo như ướp bằng gia vị chiết xuất cà phê, xông khói thực phẩm với lá trà, thậm chí tận dụng trà Hibiscus làm nước sốt… để tạo ra những biến tấu thú vị, mang đến cho người thưởng thức những trải nghiệm mới.

Phần lớn không gian quán được thiết kế như một sân khấu để trình diễn hành trình hạt cà phê từ khi là nhân xanh cho đến khi được rang chín và pha ra cốc phục vụ thực khách. Hạt cà phê nhân xanh được bảo quản trong các ống silo lớn, tiếp tục hành trình quanh quán qua hệ thống ống đồng mô phỏng bộ ống dẫn cà phê ở một nhà rang.

Sau đó, các hạt cà phê đã rang chín được đưa đến quầy bar, dẫn vào các ống silo nhỏ hơn để nghỉ, chờ phục vụ. Tại quầy bar có một máy rang mẻ nhỏ liên tục rang và cho ra lò các mẻ cà phê mới, đượm hương cà phê khắp không gian quán. Bên cạnh đó, bàn ghế khu vực bên ngoài được thương hiệu thử nghiệm làm từ các nguyên liệu tái chế.

Concept ‘Just Roasted’ của SIGNATURE by The Coffee House

Ông Ngô Nguyên Kha – CEO The Coffee House cho biết: “ Trong hành trình trưởng thành của chính mình, The Coffee House luôn trăn trở làm thế nào để chúng tôi thay đổi mà vẫn duy trì được bản sắc của Nhà Cà phê. May mắn, chúng tôi nhận ra khách hàng cũng đang lớn lên cùng mình; với những đòi hỏi, yêu cầu về sản phẩm và trải nghiệm cũng ngày một cao hơn.

Quá trình lắng nghe, cải thiện giúp chúng tôi tin rằng buổi hẹn cà phê giờ đây cần 3 yếu tố: Cà phê hợp gu - Món ăn ngon và đa bản sắc - Không gian cảm hứng. Mô hình mới được thiết kế để phù hợp với xu hướng nâng tầm trải nghiệm cà phê và ẩm thực ngày càng cao của người Việt.

Trong quá trình tìm tòi để định hình mô hình cho SIGNATURE, chúng tôi tìm thấy sự tương đồng trong văn hóa cà phê ‘kiểu Úc’, cụ thể là Australian Coffee Culture, với ‘những loại cà phê đặc sản, thức ăn được phục vụ kiểu brunch và không gian rất phù hợp cho việc giao tiếp xã giao’ .

Dù bố trí như thế nào, concept ‘Just Roasted’ của chúng tôi được tạo nên dựa trên lời hứa: Tất cả các loại cà phê ở SIGNATURE by The Coffee House được rang tại chỗ để mang lại hương vị tươi ngon nhất có thể. Nguyên vật liệu được khắt khe lựa chọn với tiêu chuẩn cao nhất. Và bất cứ ai chọn đến SIGNATURE by The Coffee House cũng sẽ có một cuộc hẹn tròn đầy”.

Ông

Còn với ông Edward Teonadi - Giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm của TCH , thì SIGNATURE by The Coffee House đơn giản là nơi giới hiệu cà phê tốt nhất Việt Nam.

Sau khi đi đến các vùng trồng của thương hiệu này, ông Edward Teonadi cảm thấy rất ấn tượng với những gì người nông dân trồng cà phê tại Đà Lạt hay Đắc Lắc đã làm được; trong khi rất ít người biết được những điều hay ho và thú vị của hạt cà phê ở các vùng đó. Nên thông qua SIGNATURE by The Coffee House, ông muốn lan tỏa những cái hay cái đẹp của cà phê và nông dân các vùng đất đó đến tất cả mọi người.

TẠM GÁC GIẤC MƠ XUẤT NGOẠI

Dưới thời của CEO Nguyễn Hải Ninh, The Coffee House từng có một mô hình SIGNATURE ở đường Phạm Ngọc Thạch – TP.HCM với không gian khá rộng rải và thiết kết độc đáo. Menu của quán có các loại trà/cà phê đặc sản không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới và đồ ăn cũng được sáng tạo theo phong cách fusion.

Theo đó, có thể thấy định hướng sản phẩm và thiết kế của mô hình SIGNATURE trong quá khứ và hiện tại khá giống nhau, nhưng cách thực hiện lại khá khác biệt, thể hiện được cá tính của Ban lãnh đạo thương hiệu ở mỗi thời kỳ.

Hơn nữa, dù không nói sẽ mở nhiều hơn 1 quán SIGNATURE, nhưng với câu trả lời từ Ban lãnh đạo TCH, ‘hiện chúng tôi đang tích cực tìm kiếm mặt bằng lớn khác”, thì nhiều khả năng họ sẽ mở hơn 1 quán SIGNATURE, còn bao nhiêu chắc sẽ phụ thuộc vào sự tiếp nhận của thị trường.

Cũng như vậy, Ban lãnh đạo của TCH cũng tránh né việc trả lời câu hỏi “sẽ mở thêm bao nhiêu quán mới trong 2023”, họ chỉ cho biết sẽ mở thêm cửa hàng mới trong năm 2023, nhưng không nói cụ thể bao nhiêu.

Ban lãnh đạo Seedcom và TCH

“ Sau 2 năm đi qua cơn bão Covid-19, may mắn là The Coffee House vẫn sống sót và ‘thuyền’ vẫn còn, người còn, nguồn lực vẫn còn một ít thì vì sao lại không làm cái mới?! Hơn nữa, sau Covid-19, chúng tôi cảm thấy nhu cầu kết nối của người tiêu dùng khá dữ dội.

Nhiều người nói: hy sinh tăng trưởng để có lợi nhuận, nên hay không? Thắng nhanh và thắng từng trận không quan trọng bằng thắng cả cuộc chiến. Nhưng, nếu không thắng từng trận thì liệu chúng ta có đi tiếp được hay không? Vậy nên, mục tiêu của chúng tôi đang trở nên chắt chiu hơn. Bên cạnh đó, giấc mơ lớn của Chủ tịch đang khiến tôi rất áp lực, vì không biết có thực hiện được hay không ”, CEO TCH chia sẻ tiếp.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Anh Huân, thì với tình hình thị trường hiện tại, ông hoàn toàn tán đồng với lựa chọn của CEO TCH. “ Ước mơ của tôi luôn là mang hạt cà phê Việt Nam ra thế giới. Nhưng liệu có làm được hay không trong tương lai ngắn? Dự đoán của tôi, 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, nên TCH chỉ cần tiếp tục thắng những cột mốc nhỏ.

Theo đó, TCH làm sao để 155 quán cà phê của mình tiện lợi, phục vụ cà phê ngon, mang lại trải nghiệm tốt và đồng nhất cho khách hàng. Phải thắng từng bước nhỏ thì mới nghĩ đến chuyện thắng bức tranh lớn !”, Chủ tịch Seedcom kết luận.

Kế hoạch mang The Coffee House xuất ngoại đã được thương hiệu này nói đến từ năm 2019, khi Founder Nguyễn Hải Ninh còn tại vị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau - đặc biệt là sự xuất hiện của Covid-19, đã khiến họ buộc phải gác lại ý định mở rộng ra nước ngoài cho tới năm 2023.