The Felix thỏa khát vọng "wellness living" dành cho người trẻ Sài Gòn

Xu hướng wellness living của người trẻ



Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng bận rộn, áp lực công việc ngày càng gia tăng, thì nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng, chăm sóc sức khỏe lại càng được chú trọng. Chính điều này đã làm cho phong cách sống wellness living trở thành xu hướng được người trẻ ưa chuộng.

Wellness living là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một phong cách sống tập trung vào việc nâng cao sức khỏe thể chất đến đời sống tinh thần, cảm xúc, kết nối xã hội, công việc… Tại Việt Nam, những người trẻ tuổi cũng đang bắt đầu chạm tay tới lối sống này bằng việc tìm kiếm những căn hộ có không gian sống thoáng đãng, thiết kế hiện đại, tích hợp các tiện ích phục vụ lối sống khỏe mạnh.

Những dự án đầu tư cho tiện ích wellness luôn được săn đón

Tuy nhiên, trên thực tế, tại các đô thị đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không dễ tìm được môi trường sống wellness để người trẻ có thể cân bằng nhịp công việc sôi động với nhu cầu thư giãn sau giờ làm. Bởi vậy, những chủ đầu tư nắm bắt được nhu cầu này sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Thấu hiểu nhu cầu thiết yếu mà cư dân đang mong chờ, chủ đầu tư C-Holdings vừa giới thiệu ra thị trường khu căn hộ The Felix và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các khách hàng, nhà đầu tư, đặc biệt là người trẻ. Với 65% diện tích đất dành cho tiện ích và dịch vụ cộng đồng, C-Holdings không chỉ xây dựng khu căn hộ hiện đại, sang trọng mà còn kiến tạo The Felix trở thành những ngôi nhà hạnh phúc lồng ghép rất tinh tế các tiện ích wellness vào trong không gian sống cho cư dân.

Kiến tạo phong cách sống wellness với hệ sinh thái C-Holdings

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái BĐS của mình gồm C-Skyview, The Maison, chủ đầu tư C-Holdings luôn kiến tạo chuẩn mực sống riêng cho cư dân với những tiện ích wellness như hồ bơi, gym, sauna, spa, vườn tiểu cảnh, đường chạy bộ,… đem lại cho chủ nhân sự thoải mái tối ưu, duy trì được sự cân bằng của cuộc sống.

Kiên định với chiến lược tập trung nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân, The Felix tiếp tục là hành trình nâng cấp của C-Holdings trong câu chuyện kiến tạo tiện ích wellness. The Felix không chỉ là một chỗ ở mà còn là ngôi nhà mang đến hạnh phúc, khỏe mạnh, viên mãn và may mắn.

Hệ tiện ích wellness mang đến đa trải nghiệm cho cư dân

Mỗi ngày của cư dân The Felix đều mang một trải nghiệm khác biệt với chuỗi 68 tiện ích đa dạng và gắn kết với thiên nhiên, sẵn sàng cho cuộc sống wellness living từ công viên hạnh phúc, khu vui chơi trẻ em, khu ngắm cảnh, đọc sách, khu BBQ, quảng trường hạnh phúc, vườn tiểu cảnh, đường dạo bộ...

Ngay trong nội khu, cư dân có thể thực hiện các liệu trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt như yoga, xông hơi,… Trong đó, phòng xông hơi với các liệu trình massage thải độc, giúp chăm sóc sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng. Từ đó, gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, tái tạo năng lượng để đưa cơ thể đạt trạng thái cân bằng.

Cùng với đó, những tiện ích thể thao hiện đại được thiết kế trong nội khu như bóng bàn, billiards, đường dạo bộ,… sẽ là nơi cư dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Với những "cư dân nhí", sức hấp dẫn không thể chối từ chính là sân chơi đa năng, khu vui chơi và khu leo núi năng động, khu vẽ tranh và đọc sách mang đến sự sáng tạo cho trẻ.

Hồ bơi trên cao với tầm nhìn panorama

Điểm nhấn trong hệ tiện ích của The Felix chính là hồ bơi Panorama Pool mang phong cách resort. Với tầm nhìn panorama khoáng đạt và hồ tắm nắng sang trọng, Panorama Pool không chỉ dành để nâng cao sức khỏe mà còn là nơi thư giãn giữa tầng không.

Đón bình minh với không khí trong lành từ hồ cảnh quan, căng tràn sức sống với những trải nghiệm wellness, cư dân The Felix sẽ bỏ lại những áp lực để sống khỏe - sống vui, thỏa sức tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó, với vị trí trung tâm của 3 thành phố Thuận An - Dĩ An và Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách TP. Thủ Đức khoảng 10 phút, tới quận 1 và các quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh từ 20-30 phút, The Felix chính là đích đến của những người trẻ muốn xây dựng và tận hưởng cuộc sống theo phong cách wellness-living.

Đặc biệt, với mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu tổ ấm an cư vô cùng dễ dàng, The Felix dự kiến chào bán với mức giá chỉ từ 1,48 tỷ/căn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư C-Holdings phối hợp DKRS - đơn vị kinh doanh - tiếp thị dự án The Felix còn áp dụng chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Theo đó, chỉ cần thanh toán 148 triệu (10%) là đã chính thức ký hợp đồng trở thành chủ nhân căn hộ. Sau đó, thanh toán nhẹ nhàng 1%/tháng, phù hợp thu nhập của người trẻ, đồng thời còn được ưu đãi vay ngân hàng, hỗ trợ 0% lãi suất trong 24 tháng.

Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) được Kinh doanh Tiếp thị bởi DKRS

