The Filmore Da Nang bàn giao căn hộ sang đến mức nào?

Dự án The Filmore Da Nang đã được Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng phê duyệt nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư – nhà phát triển dự án Filmore Development đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện bàn giao nhà chính thức cho tất cả khách hàng đã đặt mua. Những cư dân đầu tiên của khu căn hộ hạng sang này bày tỏ sự hài lòng sau khi thẩm định "độ sang" thực tế của sản phẩm so với kỳ vọng.



The Filmore Da Nang tọa lạc ngay trung tâm tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, đoạn được xem là đẹp nhất ven sông Hàn, nên ấn tượng đầu tiên là cảnh quan ngoại khu và sự thuận tiện đi lại. Địa thế vàng và tầm nhìn đẹp luôn là những tiêu chuẩn đầu tiên của một dự án hạng sang.

Bước vào tòa nhà, tiền sảnh và khu vực lễ tân có thiết kế mở, cho cảm giác được chào đón với gió, nước và âm thanh theo hơi hướng một resort. Không gian được chú trọng về sự hài hòa màu sắc với nền là gam màu xám nhẹ. Ngoài nội thất tinh tế, khu vực này còn được trang trí một số tác phẩm nghệ thuật độc đáo như thác nước đa tầng, tạo hình đàn cá chép vượt vũ môn… Đây là điểm mới lạ, khá hiếm gặp đối với tiền sảnh của một khu căn hộ. Khu vực này cũng sẽ là nơi kết nối dịch vụ hỗ trợ tối ưu cho cư dân, tiêu biểu như dịch vụ đón – tiễn sân bay mà cư dân được dùng miễn phí 12 lần trong năm đầu tiên.



Khu vực tiền sảnh và lễ tân tại The Filmore Da Nang

Để lên mỗi căn hộ, cư dân được nhận diện bằng Face ID ở thang máy. Công nghệ này vừa mang lại sự thuận tiện, vừa đảm bảo an ninh cao. Trước đó, nếu sử dụng phương tiện cá nhân, cư dân cũng được nhận diện biển số xe tự động khi qua cổng an ninh. Việc mở cửa căn hộ và điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà cũng được ứng dụng công nghệ tự động và quản lý qua ứng dụng riêng cho cư dân trên điện thoại. Đây là một phần của công nghệ smarthome từ Schneider được thiết kế chuyên biệt cho The Filmore Da Nang.



Trong mỗi căn hộ, cư dân được bàn giao hoàn thiện với chất lượng cao nhất để có thể vào ở ngay. Trên bố cục không gian và màu sắc hài hòa, tất cả trang thiết bị đều đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như thiết bị vệ sinh của Kohler, sản phẩm bếp của Bosch và Hafele, hệ thống điều hoà của Samsung và hệ thống smarthome của Schneider Electric…

Không gian phòng tắm bên trong căn hộ 2 phòng ngủ

Ưu điểm đáng kể nhất của The Filmore Da Nang là sự đầu tư tỉ mỉ đến từng tiểu tiết. Điển hình như kiến trúc tường kính kịch trần được trang bị cùng hộc rèm tinh tế, giúp gia chủ có thể tùy nghi tận hưởng tầm nhìn đẹp từ nhiều hướng hay buông rèm chống nắng và giữ sự riêng tư khi cần. Đặc biệt, hệ thống điều hòa Samsung được lựa chọn sau nghiên cứu rất kỹ.



Hệ tiện ích đỉnh cao trên tầng thượng, sang trọng như tại khách sạn - resort 5 sao

Phần giúp The Filmore Da Nang ghi điểm cạnh tranh khác là hệ tiện ích rất ấn tượng. Việc chọn đặt trung tâm tiện ích trên tầng 25 – tầng cao nhất của tòa nhà đem đến "tầm nhìn triệu đô" từ phòng gym, phòng thư viện, phòng thưởng tiệc, sunken lounge cho đến hồ bơi. Chỉ cần lên đây ngắm cảnh, thưởng ngoạn cùng ly champagne thôi cũng đã cho cảm giác tận hưởng.



Hệ tiện ích vượt trội mang đến sự tối ưu để tập luyện và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Song, trung tâm tiện ích này còn khẳng định sự vượt trội khi được đầu tư các thiết bị và các công nghệ hàng đầu thế giới như Technogym, Nucalm, phòng xông hơi tia hồng ngoại Sunlighten, hồ bơi nhiệt… Cư dân của The Filmore Da Nang sở hữu điều kiện tối ưu để tập luyện và chăm sóc sức khỏe quanh năm ngay trong khu căn hộ mà không cần phải đi đâu xa…



The Filmore Da Nang kiến tạo một không gian sống được đánh giá đạt mức tương đương các khu căn hộ hạng sang tại TP.HCM, Singapore, Hongkong… Đây là lý do The Filmore Da Nang được xem là động lực thúc đẩy việc nâng cấp chất lượng và tính thẩm mỹ cho thị trường bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng.

Do vậy, sở hữu căn hộ tại dự án tâm điểm này là một niềm kiêu hãnh. Song, quan trọng hơn, chủ đầu tư của dự án Căn hộ The Filmore luôn nhấn mạnh rằng sự sang trọng cao nhất muốn đem đến cho cư dân là tiện nghi và chất lượng sống mà họ thụ hưởng hằng ngày.

Tại Đà Nẵng, các dự án căn hộ ven sông Hàn nhận được sự quan tâm lớn trước nhu cầu thực tế ngày càng cao. Phân khúc sản phẩm này đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của tầng lớp cư dân đô thị hiện đại tại địa phương cũng như giới đầu tư, kinh doanh, sáng tạo… đang đổ về Đà Nẵng ngày càng nhiều.