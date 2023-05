The Filmore Da Nang định hình phong cách sống đẳng cấp

The Filmore Da Nang đang giải đáp thỏa đáng câu hỏi này trong từng căn hộ thuộc dự án nhận được sự quan tâm lớn của thị trường.



"Chiều sâu trải nghiệm" là điều kiện mới cho không gian sống hạng sang

Các báo cáo thị trường về lĩnh vực bất động sản, thiết kế nội thất và không gian sống đã ghi nhận rất nhiều yêu cầu mới của người mua nhà và thuê nhà. Sự thay đổi đang diễn ra từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á… Phân khúc hạng sạng ghi nhận nhiều yêu cầu mới nhất bởi khách hàng hạng sang dồi dào điều kiện để tìm kiếm tiêu chuẩn cao hơn, phù hợp hơn, làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn.

Thiết kế kiến trúc độc đáo giúp The Filmore Da Nang nổi bật giữa các dự án cùng phân khúc.

Yêu cầu mới rất đa dạng, song tựu trung, "chiều sâu trải nghiệm" là tiêu chuẩn chung khi khách hàng hạng sang nói về ngôi nhà mới mà họ đang tìm kiếm. Sự sang trọng, hệ tiện ích hiện đại, không gian ngoại khu đa dạng và nội khu phong phú… chỉ mới là các điều kiện cần. Khách hàng ngày nay cần tất cả yếu tố đó ở tầm cao và chiều sâu khác, tức đòi hỏi mức độ chi tiết, tinh tế và hòa hợp toàn diện để tất cả nhu cầu được đáp ứng ngay trong tầm tay với chất lượng cao nhất.



The Filmore Da Nang được xem là động lực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang Đà Nẵng bởi được thiết kế trên cơ sở nắm bắt xu hướng trên. Dự án có nhiều yếu tố mới mẻ với tiêu chí trọng tâm là kiến tạo môi trường giàu tính trải nghiệm, thỏa mãn phong cách sống có chiều sâu của tầng lớp tinh hoa. Do vậy, khi chọn Đà Nẵng làm nơi an cư và phát triển sự nghiệp, nhiều doanh nhân xác nhận rằng The Filmore Da Nang là không gian sống đáp ứng tiêu chuẩn tối ưu mà họ muốn lựa chọn.

"Chiều sâu trải nghiệm" từ sự hòa hợp giữa nhiên nhiên – nghệ thuật và công nghệ

An ninh đa tầng đảm bảo an toàn và riêng tư.

The Filmore Da Nang đáp ứng tiêu chuẩn tương đương với các khu căn hộ hạng sang tại các quốc gia phát triển bậc nhất, đạt đến điểm hòa hợp của 3 phương diện hàng đầu cho một không gian sống hiện đại là thiên nhiên, nghệ thuật và công nghệ.



Về thiên nhiên, rất khó để một dự án tọa lạc ngay trong khu đất vàng giữa đô thị nhộn nhịp sở hữu được cảnh quan khoáng đạt và bầu không khí trong lành. Thế nhưng, The Filmore Da Nang vẫn đạt được ưu thế này khi trước mặt là sông Hàn và được bao quanh bởi hương vị của biển và rừng núi.

Ban-công lồi là biểu trưng của các căn hộ tại The Filmore Da Nang.

Để tối ưu quyền tận hưởng vẻ đẹp của cảnh quan, The Filmore Da Nang áp dụng kiến trúc đương đại phương Tây, cho sự hòa hợp cao nhất giữa công năng và thẩm mỹ. Hệ tường kính kịch trần và ban-công lồi (cantilevered balcony) mang đến cho các căn hộ không gian sống đặc biệt lãng mạn, giải phóng tầm nhìn 360 độ và giao hòa lý tưởng với thiên nhiên. Trong đó, ban-công lồi là đặc điểm biểu tượng của The Filmore Da Nang. Rất ít dự án cao tầng tại Việt Nam đủ điều kiện theo đuổi thiết kế này.



Về yếu tố nghệ thuật, The Filmore Da Nang đầu tư tỉ mỉ cho nội thất và trang trí không gian. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ thống nội thất liền tường nên từ thiết bị đến phụ kiện bếp, phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ đều là sản phẩm tinh xảo từ các thương hiệu danh tiếng.

Hồ bơi nước ấm trên không và hệ tiện ích công nghệ cao cung cấp dịch vụ 5 sao cho cư dân ngay tại nhà.

The Filmore Da Nang còn kiến tạo môi trường "smart living" không chỉ gồm các sản phẩm điện tử gia dụng thông minh, mà bao gồm toàn bộ hệ sinh thái công nghệ phục vụ sức khỏe, giải trí và phong cách sống. Hệ tiện ích "wellness by well-tech" mang lại cho cư dân sự thuận tiện cao nhất cho nhu cầu thường ngày và lẫn khả năng quản lý căn hộ khi vắng nhà.



Tất cả tiêu chuẩn trên đều hướng đến kết quả cuối cùng là chất lượng cuộc sống của cư dân, cụ thể là sự dồi dào năng lượng sống, từ thể lý đến tinh thần và cảm xúc.

The Filmore Da Nang chỉ có 206 căn hộ nên tính riêng tư rất cao và tập hợp được cộng đồng cư dân đồng nhất. Trở thành một phần của cộng đồng thịnh vượng bậc nhất Đà Nẵng cũng là một đặc quyền mà nhiều cư dân muốn sở hữu.

Thông tin thêm về Căn hộ The Filmore tại website: https://filmore.com.vn/thefilmoredanang/, hotline: 0937 883 888 hoặc tham quan sales gallery của dự án tại lô B10 – B11, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.