The Filmore Da Nang nâng tầm giá trị sống bằng công nghệ thông minh

Công nghệ cao giúp tối đa tính tiện nghi, an toàn và riêng tư



Tính tiện nghi đã trở thành nhu cầu cơ bản của cư dân đô thị giữa nhịp sống ngày càng bận rộn và phong phú. Tuy nhiên, đòi hỏi về tính an toàn và riêng tư cũng ngày một cao hơn, đặc biệt là với cư dân thượng lưu. The Filmore Da Nang ứng dụng công nghệ để đáp ứng đồng thời các tiêu chí ấy, tạo nên môi trường smart-living đồng bộ từ tổng thể tòa nhà đến từng căn hộ.

Đi qua sảnh lễ tân, bước vào thang máy để lên căn hộ riêng, cư dân không cần dùng thẻ từ mà được nhận diện bằng gương mặt hoặc mã QR. Có khách đến chơi, chủ nhà chỉ cần gởi mã QR thay vì mất thời gian lên xuống đón – tiễn hoặc nhờ dịch vụ lễ tân trợ giúp. Như vậy, chỉ có cư dân đã được đăng ký nhận diện và khách được cư dân cung cấp mã QR mới có thể ra – vào, đảm bảo an ninh và sự riêng tư tối đa bên cạnh tính tiện lợi và nhanh chóng.



Hệ thống thang máy thương hiệu Otis từ Hoa Kỳ tại The Filmore Da Nang còn đạt mức an toàn với tính năng cảnh báo các nguy hiểm, đồng thời cũng đạt hiệu quả môi trường cao nhất khi giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình vận hành, rất phù hợp với không gian sống xanh mà The Filmore Da Nang đang tạo ra cho cộng đồng cư dân.



Phòng khách của căn hộ thực tế có không gian vừa ấm cúng vừa rộng mở với view đắt giá nhìn ra các hướng đẹp nhất Đà Nẵng.

Cửa chính của tất cả căn hộ đều được trang bị khóa Yale – một trong những sản phẩm khóa tốt nhất thế giới. Ngoài thẻ từ hay mật mã phím số như thông thường, gia chủ có thể mở cửa bằng ứng dụng Nhà thông minh. Ứng dụng đến từ thương hiệu Schneider Electric uy tín cũng giúp họ mở khóa cửa chính của căn hộ từ xa khi đón khách hoặc người thân lúc vắng nhà và nhận cảnh báo khi khóa cửa mở. Bằng giọng nói hoặc phím bấm, cư dân cũng có thể quản lý các trang thiết bị trong nhà từ xa một cách dễ dàng như bật/tắt đèn, máy lạnh, ti vi… trước khi về hoặc sau khi đã rời đi. Điều khiển tự động cũng có thể bật tắt theo thời gian, giúp gia chủ không còn bận tâm về việc quên tắt các thiết bị trong nhà.



Công nghệ nhà thông minh tích hợp trong từng căn hộ đảm bảo tính an toàn, riêng tư và thuận tiện tối đa cho cư dân.

Ngoài thang máy Otis, khóa cửa Yale, ứng dụng Nhà thông minh Schneider, mỗi căn hộ đều được đảm bảo tính tiện nghi và thẩm mỹ với nội thất phòng tắm và bếp của Kohler, Hafele, Bosch, máy lạnh Samsung… Nguyên vật liệu xây dựng và phụ kiện cũng được chọn lọc tỉ mỉ, đảm bảo sự hài hòa, sang trọng và bền vững đúng tiêu chuẩn cập nhật nhất của thị trường quốc tế.



Không gian đáng sống trong từng căn hộ

The Filmore Da Nang chỉ có 206 căn hộ. Sau mỗi cánh cửa đều là không gian sống mà cư dân đô thị hiện đại mơ ước.

Kiến trúc ban công lồi tạo nên biểu tượng phong cách sống của cư dân The Filmore Da Nang.

Một trong những yêu cầu hàng đầu của căn hộ hạng sang là tầm nhìn đẹp, cho cảm giác thoáng đãng, lãng mạn và giàu năng lượng. The Filmore Da Nang vượt qua kỳ vọng ở tiêu chuẩn này khi cả phòng khách, khu vực bếp và phòng ngủ đều cho tầm nhìn cực đẹp hướng về các tiêu điểm hút mắt nhất Đà Nẵng.

Ngoài phạm vi căn hộ riêng, cư dân còn sở hữu những không gian chung sang trọng như khách sạn 5 sao trong hệ tiện ích đỉnh cao trên tầng thượng.

Phong cách sống thượng lưu của cư dân The Filmore Da Nang còn được hoàn thiện bằng hệ tiện ích wellness by well-tech trên tầng thượng. Chủ nhân của mỗi căn hộ có thể sử dụng ứng dụng dành riêng cho cư dân để kiểm tra chỗ trống, đặt lịch sử dụng các phương tiện chăm sóc và rèn luyện sức khỏe công nghệ cao như phòng xông hơi tia hồng ngoại, hồ bơi nước ấm vô cực, thiết bị chăm sóc giấc ngủ NuCalm… Sự hoàn chỉnh này giúp The Filmore Da Nang luôn nằm trong lựa chọn lý tưởng nhất cho những người đang muốn hưởng thụ cuộc sống thịnh vượng tại Đà Nẵng.



Hiện nay, cư dân tương lai của The Filmore Da Nang đã có thể trải nghiệm sự độc đáo của không gian sống đáng mơ ước đó qua các căn hộ thực tế ngay tại dự án.

