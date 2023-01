Thế giới cẩn trọng với camera

Nếu ngày xưa, muốn theo dõi hành tung của ai đó, cần có các thám tử thì nay, việc theo dõi người khác có thể được thực hiện qua các camera giám sát .

Những chiếc camera lắp ở khắp nơi, từ cửa nhà dân đến cơ quan, công sở, các địa điểm công cộng, các ngã tư khiến việc theo dõi người khác trở nên dễ dàng nếu người có ý đồ xâm nhập được vào hệ thống camera giám sát. Nguy cơ bị kiểm soát, xâm phạm quyền tự do cá nhân vì thế cũng trở nên hiển hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Chỉ thị số 23 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin truyền thông cần xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Thời hạn hoàn thành là trước tháng 3 năm nay.

Theo Cục An toàn thông tin, 80% nguyên nhân lộ lọt thông tin là từ người dùng. Do đó, việc quản lý chặt chẽ hệ thống camera giám sát đã trở thành vấn đề cấp thiết để đảm bảo quyền riêng tư của mỗi công dân cũng như phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh an toàn thông tin quốc gia.

