Thế Giới Di Động bán 18.000 chiếc iPhone 15 trong tháng 9, thu 600 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa có báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, lũy kế 9 tháng doanh thu công ty đạt 86.858 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 64% kế hoạch cả năm.

Trong đó, tổng doanh thu 2 chuỗi điện thoại và điện máy là 62.400 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Tính riêng quý 3, doanh thu điện thoại điện máy đạt 20.800 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý 2 (mùa cao điểm máy lạnh).

Trong tháng 9, tổng doanh thu 2 chuỗi là 7.200 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 8/2023 nhờ các sản phẩm điện thoại mới và máy tính xách tay trong mùa tựu trường. Riêng sản phẩm iPhone 15 đã đem về 600 tỷ đồng, với hơn 18.000 sản phẩm bán ra.

Tổng doanh thu trên kênh online 9 tháng đầu năm đạt 11.500 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Về phía chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quý 3 là 8.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý 2/2023.

Tháng 9, doanh thu bình quân trên cửa hàng đạt 1,65 tỷ đồng. Doanh số trung bình tăng nhẹ so với tháng 8 và công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10.

Biên lợi nhuận gộp của Bách Hóa Xanh bị ảnh hưởng trong giai đoạn hiện nay do từ tháng 7 đến tháng 10 là cao điểm mùa mua, khiến tăng tỷ lệ hủy và bán giảm giá đối với hàng tươi sống (chủ yếu tiêu thụ trong ngày).

Thế Giới Di Động cho biết thêm, động lực tăng trưởng của quý 3 năm nay chủ yếu đến từ ngành hàng thực phẩm tươi sống. Do đó, mức tăng trưởng lợi nhuận gộp tuyệt đối sẽ thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu.