Thế Giới Di Động đem camera “thật sự an ninh” đến các hộ gia đình

Theo thống kê, thị trường camera Việt Nam năm 2023 đạt doanh thu khoảng 175 triệu USD. Trong đó, camera gia đình chiếm 48% doanh thu và khoảng 60% số lượng sản phẩm lưu hành. Tốc độ tăng trưởng của thị trường từ 13-14% mỗi năm, với phân khúc camera gia đình tăng trưởng nổi bật đến 17%, cho thấy người dùng cá nhân ngày càng chú trọng đến việc bảo vệ người thân và tài sản của mình.



Động lực tăng trưởng của thị trường bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân, cộng thêm sự phát triển của công nghệ hiện đại. Các sản phẩm camera ngày nay được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, phát hiện chuyển động hay đàm thoại 2 chiều, gọi video... Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng quan sát gia đình và vật nuôi dù đang ở xa, từ đó bảo vệ mái ấm của mình mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường cũng đi kèm với nhiều vấn đề bảo mật. Phần lớn người tiêu dùng hiện nay lựa chọn mua camera trực tuyến từ các nguồn không rõ ràng, hoặc mua các sản phẩm giá rẻ khó kiểm soát được chất lượng. Điều này dẫn đến hệ lụy về bảo mật khi nhiều gia đình tự lắp đặt hệ thống camera mà không có kiến thức kỹ thuật cần thiết. Những lỗi cơ bản như không đặt mật khẩu, không cập nhật phần mềm hay thiết lập không đúng cách khiến hệ thống camera dễ bị tấn công, dẫn đến rủi ro lộ thông tin và mất an toàn dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, các điểm bán lẻ uy tín như Thế Giới Di Động đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng muốn đầu tư vào camera an ninh chất lượng.

Điểm đến tin cậy cho giải pháp an ninh gia đình

Nhờ nắm bắt kịp xu hướng thị trường, Thế Giới Di Động đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội trong doanh số bán hàng năm 2024. Từ đầu năm đến nay, chuỗi đã bán ra hơn 400.000 chiếc camera, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số ấn tượng, khẳng định sự thành công của Thế Giới Di Động trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường camera an ninh. Dự kiến, đến cuối năm 2024, tổng số lượng camera bán ra sẽ đạt mức 650.000 chiếc.

Thành công này không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà còn là kết quả của chiến lược kinh doanh bài bản và đa dạng sản phẩm của Thế Giới Di Động. Các sản phẩm camera tại đây đều được nhập khẩu chính ngạch từ những thương hiệu lớn như IMOU, EZVIZ, TP-LINK, XIAOMI, BOTSLAB. Không chỉ đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, các sản phẩm còn được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và độ an toàn của các hãng.

Hiện nay Thế Giới Di Động đang có hơn 40 loại camera khác nhau, chi phí giao hàng và lắp đặt tận nơi chỉ từ 125.000 đồng

Với lượng hàng phong phú, Thế Giới Di Động mong muốn làm cầu nối để các sản phẩm công nghệ cao đến gần hơn với người dân, để mọi gia đình đều có thể an tâm hơn về yếu tố chất lượng sản phẩm lẫn bảo mật thông tin. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm được camera phù hợp với mọi nhu cầu, từ các sản phẩm cao cấp đến những dòng camera giá rẻ, đáp ứng đa dạng phân khúc người tiêu dùng. Với mức giá chỉ từ 390.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu camera chính hãng, đầy đủ tính năng như đàm thoại 2 chiều, phát hiện chuyển động...

Thế Giới Di Động có đầy đủ các loại camera, từ trong nhà đến ngoài trời với các tiện ích khác nhau phù hợp cho mọi nhu cầu

Không chỉ cung cấp sản phẩm, Thế Giới Di Động còn nổi bật với dịch vụ lắp đặt tận nhà tại 63 tỉnh thành trên cả nước, dù ở thành thị hay nông thôn. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp không chỉ đảm bảo hệ thống được lắp đặt đúng tiêu chuẩn mà còn hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và bảo mật hệ thống, từ đó hạn chế tối đa những rủi ro an ninh hay các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Bên cạnh đó, chế độ bảo hành tại Thế Giới Di Động cũng là một điểm mạnh đáng chú ý trên thị trường. Với cam kết "1 năm 1 đổi 1" nếu sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không phải lo lắng về các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà bán lẻ xây dựng niềm tin và giữ chân khách hàng trong thời gian dài.

Dự báo, thị trường camera tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện dịch vụ và chất lượng sản phẩm, cũng như chiến lược kinh doanh tập trung vào trải nghiệm khách hàng, Thế Giới Di Động ngày càng khẳng định là điểm đến tin cậy về các giải pháp camera cho người tiêu dùng. Nhà bán lẻ kỳ vọng sẽ đem đến "an ninh thật sự", đảm bảo an toàn và sự an tâm cho hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn.