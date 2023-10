Thế giới di động gánh thêm khoản lỗ hơn 1.100 tỷ đồng từ hai chuỗi Bách Hoá Xanh và An Khang trong 9 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh (BHX) tiếp tục lỗ thêm gần 905 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Như vậy, mảng bách hóa tiếp tục lỗ hơn 246 tỷ trong quý 3 vừa qua sau khi đã lỗ gần 660 tỷ đồng trong nửa đầu năm.



Đi vào hoạt động từ năm 2015, Bách Hóa Xanh được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Thế Giới Di Động. Tuy nhiên, nếu xét riêng về khía cạnh lợi nhuận, mảng này lại là gánh nặng lớn nhất. Luỹ kế giai đoạn từ 2016 đến nay, Bách Hóa Xanh lỗ gần 8.300 tỷ đồng, trong đó 8.100 tỷ còn có thể chuyển lỗ sang năm sau để bù trừ lợi nhuận (trong vòng 5 năm kể từ ngày phát sinh khoản lỗ).

Tương tự, mảng dược phẩm của MWG cũng tỏ ra ngày càng "hụt hơi". Nhà thuốc An Khang ghi nhận khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 là 234 tỷ đồng, riêng trong quý 3 là 83 tỷ đồng.

Bách Hóa Xanh cho tín hiệu khởi sắc trong khi chuỗi nhà thuốc vẫn trong thế khó

Dù chưa thể có lãi nhưng một vài tín hiệu tích cực hơn cũng đã xuất hiện đối với mảng kinh doanh bách hoá, siêu thị của Thế Giới Di Động. Điển hình như việc khoản lỗ đã được thu hẹp so với quý trước dù con số không quá lớn. Thêm nữa, Bách Hóa Xanh vẫn duy trì được tăng trưởng doanh thu qua từng tháng.

Trong tháng 9, mảng bách hoá đem về doanh thu 2.900 tỷ đồng, chiếm gần 26% tỷ trọng. Mức doanh thu tiếp tục tăng 5% so với cùng kỳ. Thậm chí, đây là tháng thứ 7 liên tiếp trong năm 2023 doanh thu theo tháng của Bách Hoá Xanh vượt chuỗi cửa hàng Thế Giới Di động.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 22.323 tỷ đồng sau 9 tháng, riêng quý 3 doanh thu là hơn 8.600 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý 2.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ số lượng hoá đơn mua hàng tăng, bao gồm cả hút thêm khách hàng mới và cải thiện tần suất mua hàng của khách hàng hiện hữu. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trong tháng 6 đạt 1,65 tỷ đồng/cửa hàng và dự kiến tiếp tục cải thiện trong tháng tới.

Tuy nhiên, chuỗi nhà thuốc An Khang lại đang tỏ ra “đuối sức” trong cuộc đua với các đối thủ khác. Thế Giới Di Động (MWG) bắt đầu tham gia vào thị trường bán lẻ dược phẩm vào đầu năm 2018 với việc đầu tư vào chuỗi nhà thuốc An Khang. Những chuỗi dược phẩm như Pharmacity, Long Châu hay hàng nghìn nhà thuốc bán lẻ đã có sẵn trên thị trường hàng chục năm đang cản bước “người đến sau” như An Khang khi mới tham gia khoảng 5 năm trước.

Không chỉ vậy, mô hình hoạt động của An Khang có nhiều điểm tương đồng với chuỗi Long Châu, nhưng theo đánh giá của người mua, vị trí của An Khang không “đắc địa”, giá bán cũng không cạnh tranh bằng chuỗi cửa hàng thuốc thuộc FPT Retail.

Kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, có thời điểm thậm chí An Khang phải thu hẹp quy mô, đóng cửa với lý do " đánh giá, nhìn nhận lại, tối ưu hóa tất cả mọi thứ” . Tốc độ mở mới chậm đáng kể, từ thời điểm khởi đầu trung bình mở mới 1 nhà thuốc/ngày, cho tới cuối tháng 9, chuỗi An Khang có 540 nhà thuốc, như vậy tăng 40 nhà thuốc so với đầu năm và chỉ mở mới 3 cửa hàng trong suốt quý 3.

Trong thông điệp gửi cổ đông MWG đầu năm 2023, ông Nguyễn Đức Tài cho biết việc tạm ngưng mở rộng chuỗi An Khang nhằm tập trung tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chi phí để hướng đến vận hành có lợi nhuận.

Lợi nhuận quý 3 tiếp tục phục hồi nhưng cá ch xa mục tiêu cả năm

Về tình hình kinh doanh chung toàn doanh nghiệp, MWG ghi nhận doanh thu quý 3/2023 đạt 30.287 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn gần 3% so với quý trước. Dù vậy, biên lãi gộp lại tiếp tục bị thu hẹp xuống chỉ còn 15,3% so với mức 23% cùng kỳ năm ngoái và 18,5% trong quý trước.

Sau khi trừ các chi phí, Thế Giới Di Động lãi ròng vỏn vẹn 39 tỷ đồng trong quý 3, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên đã cao gấp đôi con số lãi của quý 2 liền trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến gần 97%, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra.