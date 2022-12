Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh trong tháng 11

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với doanh thu thuần đạt 123.683 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 9% xuống còn 3.998 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 11, doanh thu Thế Giới Di Động khoảng 9.971 tỷ đồng, giảm 13% so cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 159 tỷ đồng, giảm đến 67%. Đây là mức doanh thu thấp nhất hơn 1 năm và lợi nhuận thấp nhất kể từ tháng 4/2017 của Thế Giới Di Động.

Năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 140.000 tỷ đồng và 6.350 tỷ đồng. Với kết quả trên, MWG đã thực hiện 88% chỉ tiêu doanh thu và 63% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu 11 tháng, Topzone và Điện máy xanh đóng góp phần lượt 32.400 và 64.300 tỷ đồng, chiếm 78% doanh thu của MWG. Bách Hóa Xanh (BXH) mang về 24.600 tỷ đồng, chiếm gần 20%. Phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Theo Thế Giới Di Động, doanh thu tháng 11 của TGDD và ĐMX giảm 22% so với cùng kỳ do hầu hết ngành hàng ghi nhận sức cầu yếu hơn dự kiến, ngay cả trong mùa cao điểm cuối năm, ngoại trừ tivi do hưởng lợi từ sự kiện World Cup. Sau 9 tháng đầu năm tăng trưởng dương, sản lượng bán ra của các sản phẩm chính ước tính giảm hai chữ số từ nền so sánh rất cao của quý 4/2021.

Với mảng bách hóa, doanh thu riêng tháng 11 tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1,3 tỷ đồng/tháng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Doanh thu các cửa hàng xung quanh khu công nghiệp, khu chế xuất sụt giảm 5-10% so với những tháng trước, do tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập của khách hàng là công nhân viên khu vực này.

Lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng trong tháng 11 tăng 15%, chủ yếu do chi phí hủy hàng giảm mạnh. Sang tháng 12, Bách Hóa Xanh kỳ vọng đạt doanh thu tháng cao nhất năm, trung bình khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng/cửa hàng nhờ nhu cầu mua sắm hàng FMCGs tăng trước Tết và các chương trình kích cầu riêng của Bách Hóa Xanh kết hợp với các nhãn hàng.

Trong tháng 11 và dự kiến cả quý 4, chi phí tài chính tăng khoảng 50% so với mức trung bình 9 tháng đầu năm do lãi suất và tỷ giá tăng, dẫn đến biên lợi nhuận ròng giảm. Thế Giới Di Động đã thu hồi đủ vốn và lãi của 75% các khoản trái phiếu đầu tư và sẽ hoàn tất thu toàn bộ phần còn lại trước Tết Nguyên đán.

Sang năm 2023, dù vĩ mô khá nhiều biến số, song MWG vẫn đưa ra mục tiêu tăng trưởng dương về doanh thu và lợi nhuận ròng trong năm 2023 và tăng trưởng hai chữ số so với mức trung bình giai 2020-2022.

Để thực hiện mục tiêu trên, MWG cho biết sẽ không đặt mục tiêu số lượng cửa hàng mở mới cho từng chuỗi. Các chuỗi chỉ mở mới cửa hàng có chọn lọc để có thể mang lại lợi nhuận cho công ty trong 3 tháng sau khi khai trương.

Đồng thời, tất cả các chuỗi sẽ tập trung vào tăng doanh số bán hàng tại cửa hàng hiện hữu (SSSG) và kiểm soát chi phí vận hành để tăng lợi nhuận tuyệt đối, không chú trọng tăng biên lợi nhuận khi người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu. Ngoại trừ, BXH có thể tiếp tục tối ưu biên lợi nhuận bằng cách cải thiện tỷ lệ hủy hàng, giảm hao hụt.

Ngoài ra, MWG tập trung tối đa hóa dòng tiền để giảm chi phí tài chính thông qua việc chủ động cải thiện công tác quản lý hàng tồn kho.