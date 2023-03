Thế giới đối mặt đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong 20 năm

Đây là cảnh báo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Quy mô của các đợt bùng phát dịch tả đã tăng mạnh vào năm 2022 sau nhiều năm suy giảm, WHO cho biết. Từ tháng 1 đến tháng 10/2022, 29 quốc gia đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh tả, so với 23 trường hợp của năm 2021, và con số này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023.

Philippe Barboza, người đứng đầu Đơn vị ứng phó khẩn cấp với bệnh tả của WHO, nói với tờ The Telegraph: "Nhiều nước đã chứng kiến đợt bùng phát dịch tả lớn xảy ra vào cùng một thời điểm, điều chúng tôi chưa từng thấy trong ít nhất 20 năm qua. Hầu hết các đợt bùng phát lớn mà chúng tôi đang xem xét đều do các sự kiện khí hậu nghiêm trọng, bất thường gây ra".

Đồng thời ông Barboza cho biết thêm rằng các quốc gia Nam Phi đặc biệt gặp rủi ro khi họ phải đối mặt với mưa lớn và lốc xoáy năm thứ ba liên tiếp do hiện tượng thời tiết La Nina ở Đại Tây Dương gây ra.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào năm 2022 xác nhận, hậu quả của biến đổi khí hậu đã "tăng cường" tác động của bệnh tả.

Syria đã tuyên bố đợt bùng phát dịch tả lần đầu tiên sau 15 năm vào năm 2022, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau trận động đất vào tháng 2. Lebanon đang phải đối mặt với vấn đề tương tự lần đầu tiên sau 30 năm. Nước này phải vật lộn để ngăn chặn dịch tả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nặng nề.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề còn trở nên trầm trọng hơn khi dịch vụ y tế của nhiều quốc gia bị quá tải bởi các ca nhiễm COVID-19 và những nỗ lực chống lại sự bùng phát của dịch tả đã bị tạm dừng trong suốt đại dịch.

Dịch tả là một căn bệnh nghiêm trọng do ăn phải thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Bệnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng vài giờ nếu không được điều trị. Số liệu từ WHO cho thấy, khoảng 143.000 người chết vì căn bệnh này trên toàn cầu mỗi năm.