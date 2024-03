The Gloria By Silk Path ký kết hợp tác chiến lược, nâng tầm giá trị dự án

Theo đó, sự kiện hợp tác ký kết này mở ra một chương phát triển mới cho The Gloria By Silk Path. Sự hiện diện của thương hiệu Silk Path Hotels & Resorts được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng dự án với những dịch vụ, tiện ích không thua gì các khách sạn 5 sao.



Trong khi đó, sự góp mặt của Grand M trong vai trò tư vấn chiến lược phát triển và tổng thầu đại lý, hứa hẹn sẽ tạo nên thành công trong các chiến dịch ra mắt, phân phối dự án.

Đại diện Công ty Cổ phần In 15 và Grand M ký kết

Được biết, Grand M hình thành và phát triển trên cơ sở là thành viên của G.Empire Group, hệ sinh thái khép kín, quy tụ những thương hiệu tư vấn, phân phối bất động sản chuyên nghiệp, uy tín. Các đơn vị này tương hỗ, bổ trợ cho nhau, để tạo thành một quy trình đóng gói sản phẩm toàn diện, không chỉ là cầu nối giữa khách hàng với CĐT, mà còn nghiên cứu thị trường, lên chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông & Marketing hiệu quả…

Tại sự kiện ký kết, ông Lã Văn Hồng – Giám đốc Công ty Cổ phần In 15, đại diện phía Chủ đầu tư chia sẻ. "Trên hành trình mang những sản phẩm của The Gloria đến với cộng đồng, chúng tôi cũng đặc biệt trân trọng gửi gắm niềm tin tới Grand M với vai trò là đơn vị tư vấn, tổng thầu đại lý. Từ tiềm lực, kinh nghiệm tư vấn, phát triển dự án cũng như phân phối đa dạng các loại hình bất động sản của Grand M, hy vọng rằng, các sản phẩm của The Gloria By Silk Path sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ, qua đó, được thị trường tích cực đón nhận".

Ông Lã Văn Hồng – Giám đốc Công ty Cổ phần In 15

"Đòn bẩy" từ thương hiệu vận hành danh tiếng

Trên thực tế, các dự án được vận hành bởi đơn vị quản lý danh tiếng luôn là yếu tố quan trọng được nhiều khách hàng cân nhắc trước khi mua dù với mục đích an cư, đầu tư hay nghỉ dưỡng.

Cụ thể hơn, vai trò của đơn vị quản lý vận hành trong việc gìn giữ tài sản, bảo trì hệ thống, đảm bảo an ninh, vệ sinh và quản lý nguồn tài chính thu chi cho một dự án bất động sản là rất cần thiết. Điều này không chỉ quyết định mức độ hài lòng của cư dân, hình thành nên một cộng đồng dân cư bền vững mà còn góp phần khẳng định đẳng cấp, nâng tầm giá trị dự án.

Silk Path Hotels & Resorts được thành lập vào năm 2009. Sau hơn mười năm hoạt động, công ty hiện đang sở hữu và quản lý bốn khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các điểm đến di sản nổi tiếng Hà Nội, Huế, Sa Pa.

Từng khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong chuỗi sản phẩm mang tên Silk Path Hotels & Resorts luôn mang đến tinh hoa trải nghiệm nghỉ dưỡng, thể hiện dấu ấn văn hóa địa phương cùng lòng nhiệt thành, mến khách của con người tại mỗi điểm đến.

Đại diện Công ty Cổ phần In 15 và Silk Path Hotels & Resorts ký kết

Với sự quản lý và vận hành của Silk Path Hotels & Resorts, The Gloria By Silk Path sẽ mang đến cư dân trải nghiệm "sống chung cư như đi nghỉ dưỡng tại khách sạn 5*".

Tại sự kiện ký kết, ông Lã Văn Hồng – Giám đốc Công ty Cổ phần In 15, đại diện phía Chủ đầu tư khẳng định: "Chúng tôi tin rằng, với uy tín cũng như bề dày kinh nghiệm qua việc quản lý chuỗi các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam, Silk Path sẽ nâng tầm chất lượng sống của cộng đồng cư dân tinh hoa tại The Gloria."

Khi những giá trị kết nối được nâng niu, gìn giữ và nâng tầm

Tọa lạc giữa lòng trung tâm Hà Nội, hội tụ những chuẩn mực khắt khe nhất của dòng sản phẩm bất động sản cao cấp, dự án The Gloria By Silk Path do Công ty Cổ phần In 15 làm chủ đầu tư mang đến những trải nghiệm khác biệt tới cộng đồng dân cư thông qua chuỗi giá trị kết nối được trân trọng, gìn giữ và nâng tầm.

Nằm trên đường Nguyên Hồng, dự án kết nối và gần kề những tuyến đường huyết mạch: Vành đai 2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đường La Thành, Láng Hạ…

Trong bán kính 1km của dự án là chuỗi những công trình quan trọng bậc nhất thành phố: Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam; Đại học Luật Hà Nội; Học Viện Ngoại giao; Đại học Ngoại thương; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội;...

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, tòa tháp căn hộ 12 tầng như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Nơi những giá trị của một Hà Nội xưa chợt hiện về trong từng không gian sống, ở từng dịch vụ, tiện ích mang đậm chiều sâu văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Silk Park chia sẻ: "Bằng uy tín, kinh nghiệm và sức sáng tạo vô hạn, chúng tôi tự tin tạo nên những trải nghiệm khác biệt trên hành trình kết nối cộng đồng cư dân The Gloria By Silk Path đến với những giá trị văn hóa sống động của Việt Nam, cũng như cảm nhận được sự sang trọng, đẳng cấp thông qua các dịch vụ khách sạn 5 sao độc đáo".

Bên cạnh đó, The Gloria By Silk Path còn đề cao yếu tố kết nối các thế hệ, để tạo nên tính gắn kết và giá trị hạnh phúc trong mỗi tổ ấm. Nơi từng căn hộ được kỳ công kiến tạo giúp mỗi chủ nhân tìm về giá trị đích thực của cuộc sống hiện đại.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư tại Thủ đô đang ngày càng cạn kiệt, sự xuất hiện của những dự án ngay giữa trung tâm như The Gloria By Silk Path sẽ như làn gió mới trên thị trường, góp phần giải tỏa nhu cầu nhà nội đô của người Hà Nội.

Thông tin dự án:

The Gloria by Silk Path - Trải nét tinh tế, sống trọn tinh hoa

Vị trí: Số 8 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần In 15

Đơn vị Quản lý vận hành: Silk Path Hotels & Resorts

Đơn vị tư vấn phát triển thương hiệu: Công ty Cổ phần Tư vấn & Phát triển Bất động sản Grand M

Hotline: 0961531221