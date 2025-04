The Infinity Dĩ An khai trương căn hộ mẫu theo phong cách wellness

Căn hộ mẫu The Infinity được thiết kế theo lối sống hiện đại, đề cao không gian mở và kết nối với thiên nhiên. Ban công rộng thoáng, trồng cây xanh tạo điểm nhấn mềm mại cho tổng thể, vừa giúp thanh lọc không khí, vừa mang lại góc thư giãn riêng tư cho gia chủ. Hệ cửa kính chạm trần được lắp đặt tại phòng khách và phòng ngủ, giúp mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng kết nối với không gian bên ngoài.

Căn hộ mở với ban công ngập tràn cây xanh là điểm nhấn thiết kế của The Infinity

Về nội thất, chủ đầu tư trang bị sẵn các tiện ích hiện đại như máy lạnh âm trần không tốn diện tích lắp đặt nhưng hiệu quả làm mát cao. Cùng với đó là hệ tủ bếp trên dưới, bồn tắm, cửa chống cháy 45 phút và thiết bị vệ sinh hoàn thiện cũng được bàn giao giúp cư dân dễ dàng vào ở ngay sau khi nhận nhà.

Căn hộ bàn giao sẽ bao gồm nhiều nội thất hiện đại

Đại diện chủ đầu tư cho biết, căn hộ mẫu được thiết kế nhằm phản ánh trung thực nhất tổ ấm tương lai của cư dân. "Chúng tôi quan niệm nhà mẫu phải là nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ ràng nhất chất lượng và cam kết của dự án. Và trong thực tế, chúng tôi đang nỗ lực để căn hộ bàn giao sẽ còn chất lượng hơn thế", vị đại diện chia sẻ.

The Infinity Dĩ An cung cấp nhiều lựa chọn về diện tích và loại hình sản phẩm, từ căn studio cho đến căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ. Trong đó, căn hộ 2 và 3 phòng ngủ nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ diện tích rộng rãi, mỗi căn sở hữu từ 2-3 ban công.

Ngay bên cạnh khu nhà mẫu, công trường xây dựng dự án đang được triển khai khẩn trương. Vì vậy, khách hàng có thể trực tiếp theo dõi tiến độ thi công thực tế. Chủ đầu tư khẳng định dự án đang thi công đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Nhằm đánh dấu giai đoạn ra mắt nhà mẫu và tri ân khách hàng, chủ đầu tư triển khai loạt ưu đãi đặc biệt như: tặng gói decor ban công, chiết khấu lên đến 12%, thanh toán 0,5%/tháng cho đến khi nhận nhà, ưu đãi vay 0% lãi suất trong 24 tháng, cam kết cho thuê 144 triệu đồng/năm cùng voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao. Những ưu đãi này không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn góp phần giảm áp lực dòng tiền trong bối cảnh lãi suất vẫn còn là mối quan tâm của người mua.

Nhiều khách hàng đã quyết định giữ chỗ ngay sau khi tham quan nhà mẫu

Sau khi tham quan căn hộ mẫu, chị Ngọc Hoa (40 tuổi, TP. HCM) là một trong nhiều khách hàng quyết định đặt cọc ngay tại sự kiện. Chị cho biết: "Tôi đã tìm hiểu nhiều dự án quanh TP Dĩ An, nhưng The Infinity thuyết phục tôi ở chỗ pháp lý rõ ràng, tiến độ thực tế và mức giá hợp lý, tương xứng với chất lượng bàn giao". Chị Hoa cũng đánh giá dự án có tiềm năng tăng giá trong tương lai nhờ vị trí đắc địa ngay nút giao ngã tư 550, giáp ranh TP. HCM.

Theo nhận định từ các chuyên gia, giai đoạn hiện tại là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm và sở hữu các sản phẩm bất động sản chất lượng, đặc biệt tại những khu vực giáp ranh TP.HCM như TP Dĩ An (Bình Dương). Với lợi thế nằm liền kề đô thị trung tâm và tốc độ phát triển hạ tầng giao thông ngày càng mạnh, Dĩ An đang được định vị là điểm đến tiềm năng cho cả nhu cầu an cư và đầu tư.

Dữ liệu của đơn vị nghiên cứu thị trường Batdongsan.com.vn cho thấy, trong suốt 10 năm qua, giá bất động sản tại Bình Dương đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 700%. Bên cạnh đó, Dĩ An là một trong những địa phương dẫn đầu về mặt bằng giá và lợi suất cho thuê căn hộ nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và nhu cầu của lực lượng lao động chuyên gia, kỹ sư nước ngoài.

"The Infinity Dĩ An có nhiều lợi thế cạnh tranh nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng của một dự án bất động sản tiềm năng. Nếu không quyết định sớm, nhà đầu tư có thể vuột mất cơ hội mua giá tốt bởi tiềm năng tăng giá ở khu vực này là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Bình Dương sẽ sáp nhập vào TP. HCM trong nay mai", anh Nguyễn Thanh Tùng - chuyên viên kinh doanh nhận định.