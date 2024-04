The Jolly Tour của Jollibee sẽ có mặt tại 300 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Năm 2023 của Jollibee khép lại với nhiều chương trình và hoạt động thú vị dành cho sinh viên như Chuyến Xe Vui Vẻ, Hành Trình Cảm Xúc,... Đây là một trong những nỗ lực của Jollibee Việt Nam trong việc tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ (Gen Z và Gen Alpha)

Một số nghệ sĩ GenZ sẽ đồng hành với The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang tại 300 trường Đại học, Cao đẳng trên khắp cả nước

Tiếp nối những hành trình trước đó, The Jolly Tour - Niềm Vui Âm Vang 2024 chính thức được "khởi hành". Chuyến hành trình sôi động, đầy màu sắc này sẽ tiếp tục lan tỏa niềm vui đến với các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đây cũng là lý do để hành trình The Jolly Tour sẽ có mặt tại 300 trường Đại học và Cao đẳng khắp các tỉnh, thành Bắc - Nam.

Khởi động từ 19/03, lần đầu tiên Jollibee sẽ có mặt tại các trường Đại học, Cao đẳng tại các tỉnh, thành phố như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng,... với thông điệp "niềm vui âm vang" - mang đến niềm vui ẩm thực, kết hợp với "bữa tiệc" tinh thần về âm nhạc và hứa hẹn sẽ nhiều điều thú vị.

The Jolly Tour nhận được sự quan tâm và yêu mến của hàng ngàn bạn học sinh, sinh viên tại các trường mà chương trình đã ghé qua

Tại mỗi điểm dừng chân, The Jolly Tour sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ trẻ đình đám như: Pháp Kiều, 24k.Right, Vũ Phụng Tiên, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và OgeNus,…

Vào ngày 19/03, tại KTX Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, HURRYKNG đã mang đến loạt hit đình đám làm nên tên tuổi của nam rapper như: Chưa phải là yêu; Bet on us, Up and down, No One,... để chinh phục khán giả.

HURRYKNG Chinh phục các bạn sinh viên bằng những ca khúc sôi động

Xuất hiện tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM vào ngày 21/03, Pháp Kiều "đốn tim" các bạn sinh viên bằng loạt ca khúc sôi động, vũ đạo "bánh cuốn" không thể rời mắt và màn giao lưu duyên dáng.

Bên cạnh "bữa tiệc" tinh thần bằng âm nhạc, The Jolly Tour của Jollibee còn thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên bằng những hoạt động minigame tương tác thú vị như chơi nhạc,... mang đến cho mọi người những phút giây vui vẻ, thoải mái.

Điểm nhấn của hành trình là hoạt động bốc thăm voucher nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Jollibee như voucher, túi tote canvas,... thu hút hàng ngàn sinh viên, học sinh tham gia.

Chương trình The Jolly Tour đang diễn ra, với rất nhiều hoạt động thú vị và quà tặng hấp dẫn đang đợi bạn

The Jolly Tour 2024 - Niềm Vui Âm Vang chỉ mới khởi động chặng hành trình của mình, đừng bỏ lỡ những "buổi biểu diễn" thú vị tiếp theo. Các bạn sinh viên hãy lưu ngay lịch trình The Jolly Tour sau đây để không bỏ lỡ những trải nghiệm âm nhạc và ẩm thực có 1-0-2 cùng Jollibee nhé!

Ngày 09/04/2024: OgeNus sẽ mang những bản hit ấn tượng đến Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Cũng trong ngày 09/04/2024: HURRYKNG sẽ có mặt tại Học viện Ngân hàng Hà Nội.

Ngày 11/04/2024: "Từ A đến Z" cùng 24k.Right tại KTX Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội và đừng quên, cũng ngày này sẽ gặp lại OgeNus sẽ "on the mic" với những màn trình diễn sôi động tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ngày 12/04/2024: Sẽ gặp lại Rapper 24k.Right tại Đại học Hàng hải Việt Nam - Hải Phòng. Cùng trong ngày 12/04, tại Đại học Thái Bình sẽ chào đón Pháp Kiều và loạt hit đình đám của anh.



Ngoài các hoạt động đang diễn ra tại các trường Đại học và Cao đẳng, Jollibee cũng tổ chức loạt mini game online trên Fanpage Jolibee Việt Nam: https://www.facebook.com/JollibeeVietnam với những phần quà hấp dẫn. Hãy theo dõi Fanpage Jollibee Vietnam để cập nhật thêm thông tin cũng như theo dõi hành trình The Jolly Tour 2024 - Niềm Vui Âm Vang nhé!