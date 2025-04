The Nelson: 3 "bảo chứng vàng" cho cơ hội đầu tư vượt trội

Vị thế vượt trội, đón sóng tăng trưởng từ hạ tầng

Đối với bất động sản, hạ tầng giao thông luôn là yếu tố tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến giá trị và tiềm năng phát triển của mỗi dự án. Khi hạ tầng lên, giao thương kinh tế phát triển, thu hút được nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp cùng đội ngũ nhân sự, chuyên gia cao cấp, người nước ngoài đến an cư thì nhu cầu và giá trị bất động sản sẽ gia tăng theo cấp số nhân.

Thuộc khu vực lõi của thủ đô nơi trái tim quận Ba Đình lịch sử, The Nelson sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội nhờ vị trí chiến lược, đón trọn "cú hích" từ quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội như: dự án đường Vành đai 1, đề xuất mở rộng đường Láng, gần ga tàu điện trên cao…

Được mệnh danh là "tuyến đường đắt nhất thế giới", dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua 2 quận Ba Đình và quận Đống Đa (Hà Nội), dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2025. Dự án này có mặt cắt ngang 50m, bao gồm 6 làn xe cùng hai cây cầu vượt tại các nút giao quan trọng: Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tuyến đường huyết mạch, thu hút các doanh nghiệp đến đặt trụ sở công ty trong khu vực và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các quận trung tâm của thành phố.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất 3 phương án cải tạo, mở rộng đường Láng hiệu quả. Theo đề xuất quy hoạch mở rộng đường Láng và xây dựng Vành đai 2 trên cao, dự án sẽ cải tạo, mở rộng đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy với tổng mức đầu tư dự kiến trên 21.000 tỷ đồng. Dự án này không chỉ cải thiện mỹ quan đô thị mà còn nâng cao năng lực lưu thông, kết nối giao thông nhanh chóng và thuận tiện hơn.

The Nelson sở hữu vị trí ngay gần ga La Thành của tuyến đường sắt trên cao 2A

Ngay gần ga La Thành của tuyến đường sắt trên cao 2A (Cát Linh - Hà Đông), cư dân The Nelson dễ dàng tiếp cận với phương tiện giao thông tiện lợi và thân thiện với môi trường, mở ra nhiều lựa chọn kết nối đến các khu vực khác của Hà Nội. Sự hiện diện của hệ thống giao thông công cộng hiện đại này vẫn tiếp tục mang lại giá trị gia tăng cho bất động sản khu vực lân cận. Từ đường sắt trên cao nhìn về phía dự án, The Nelson đẹp như một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật, kiêu hãnh vươn mình giữa tâm điểm nội đô lịch sử.

Bất động sản cao cấp nội đô ngày càng khan hiếm

Theo CBRE dự báo trong năm 2025, thị trường bất động sản nhà ở Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 31.700 căn hộ, giá bán sơ cấp dự kiến tăng nhẹ 8% đến cuối năm 2025. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ này lại tập trung chủ yếu ở các quận, huyện ngoại thành như Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Thạch Thất. Bất động sản nội đô vẫn là bài toán khan hiếm khó giải do quỹ đất đã bị thu hẹp, hầu như không còn để triển khai dự án mới.

Sở hữu vị trí trung tâm nơi trái tim quận Ba Đình, The Nelson khẳng định vị thế đắt giá, một "điểm sáng" hiếm có giữa quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp.

175 căn hộ phiên bản giới hạn tại The Nelson được giới tinh hoa săn đón

Con số bộ sưu tập 175 căn hộ cao cấp của The Nelson chỉ đáp ứng nhu cầu rất khiêm tốn của thị trường. Chính giá trị độc đáo, vị trí đắt giá, số lượng khan hiếm và chuỗi tiện ích dịch vụ cá nhân đẳng cấp đã khiến giới doanh nhân thành đạt ráo riết săn lùng những phiên bản giới hạn The Nelson.

Xu hướng tăng giá của bất động sản khu vực trung tâm

Tác động này sẽ phân hóa theo từng phân khúc bất động sản, trong đó bất động sản tại các thành phố cấp 1 như Hà Nội, TP.HCM hầu như không bị ảnh hưởng bởi nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ cầu; bất động sản tại các thành phố vệ tinh và đặc biệt là xung quanh các khu công nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng cao hơn.

Cung khan hiếm đẩy giá bất động sản nội đô tăng cao, dự án đã hoàn thiện đang chiếm ưu thế

Nguồn cung bất động sản nội đô khan hiếm, đẩy giá bất động sản tiếp tục tăng, nhất là những dự án có vị trí đẹp, pháp lý hoàn chỉnh. Mặt bằng giá bất động sản hạng sang, cao cấp còn được đẩy lên cao bởi hàng loạt các yếu tố cấu thành khác như: chi phí vật liệu xây dựng tăng cao; định giá đất tăng do bảng giá đất được điều chỉnh tiệm cận giá thị trường và cập nhật hàng năm theo Luật Đất đai 2024; cung khan hiếm song lực cầu vẫn lớn đặc biệt ở khu vực trung tâm…

Với vị trí chiến lược, chất lượng sống vượt trội và tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ từ quy hoạch hạ tầng và tính khan hiếm, The Nelson không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sáng giá cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa. Sở hữu The Nelson đồng nghĩa với việc nắm giữ một tài sản đắt giá, đón đầu tương lai thịnh vượng giữa tâm điểm vàng son của Hà Nội.

The Nelson Private Residences

Địa chỉ: Số 9, Ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

