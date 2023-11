The One Tower Đà Nẵng: Đầu tư an toàn với pháp lý vững vàng

Đảm bảo an toàn



Thời gian qua, thị trường bất động sản đã phải trải qua nhiều biến động và chịu tác động cực lớn bởi nút thắt pháp lý. Rất ít nguồn cung dự án mới xuất hiện trên thị trường, hàng loạt dự án phải tạm dừng triển khai và để tìm được dự án tiềm năng có pháp lý đầy đủ khiến nhà đầu tư an tâm "xuống tiền" không phải là điều dễ dàng.

Cũng chính điều đó đã khiến nhà đầu tư ngày càng trở nên cẩn trọng hơn. Nếu như trước đây vị trí, tiện ích, giá bán được xem là điều kiện "cần" thì nay phải đủ cả pháp lý mới có thể thuyết phục được nhà đầu tư. Bởi việc sở hữu pháp lý vững chắc không chỉ giúp đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng, thúc đẩy tính thanh khoản của sản phẩm mà còn nâng tầm giá trị của dự án, giúp tối ưu đồng vốn đầu tư trong trường hợp lạm phát, trượt giá và giảm thiểu rủi ro.

Thời điểm này, The One Tower Đà Nẵng được đánh giá là một trong số ít dự án có pháp lý hoàn chỉnh tại "thủ phủ du lịch miền Trung" trong bối cảnh thị trường bất động sản đang siết chặt hành lang pháp lý và hạn chế nguồn cung chất lượng như hiện nay.



The One Tower Đà Nẵng đã có giấy phép chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, giấy phép môi trường và giấy hẹn cấp phép xây dựng trong tháng 12 tới. Hơn nữa, với tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam, nhà đầu tư hoàn toàn có thể an tâm sở hữu các sản phẩm tại dự án này.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện tại và cả thời gian tới, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ về pháp lý cho các dự án bất động sản. Bởi vậy, những dự án có "điểm tựa" pháp lý vững vàng như The One Tower Đà Nẵng sẽ chiếm ưu thế và duy trì sức hút trên thị trường.

Tiềm năng rộng mở

Thành phố Đà Nẵng được định vị là đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế. Trong đó, trọng điểm và bệ phóng phát triển của Đà Nẵng chủ yếu dồn về khu vực lõi trung tâm dọc theo đôi bờ sông Hàn của quận Hải Châu - Sơn Trà, nhằm hướng đến mục tiêu kiến tạo một khu trung tâm kinh doanh thương mại (Central Business District - CBD) hiện đại, chất lượng sống cao, thân thiện và đáng sống....

The One Tower Đà Nẵng sở hữu vị trí tâm điểm phát triển bên bờ sông Hàn

Với quy hoạch này, The One Tower Đà Nẵng là dự án được hưởng lợi cực lớn khi tọa lạc tại vị trí đắt giá với 3 mặt tiền 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, đối diện công viên Apec, trực diện mặt tiền sông Hàn và liền kề nút giao Cầu Rồng - Nguyễn Văn Linh.

Trong đó, mặt tiền trục chính 2/9 là tuyến đường sầm uất có giá trị thương mại lớn, giữ vai trò kết nối xuyên suốt trung tâm của thành phố Đà Nẵng, đồng thời quy tụ các tòa nhà đa chức năng, thương mại, dịch vụ, văn phòng, tài chính, khách sạn, nhà ở cao cấp và được nhiều tập đoàn đa quốc gia lựa chọn làm nơi "đóng đô". Nhờ đó, mang lại lợi thế đầu tư và tiềm năng tăng giá vượt trội cho The One Tower Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, với tọa độ vàng kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Đà Nẵng với công suất hiện tại 15 triệu lượt hành khách/năm và dự kiến nâng lên khoảng 30 triệu lượt khách vào năm 2030, The One Tower Đà Nẵng còn đón trọn dòng giao thương và tiếp nhận một lượng lớn du khách đến du lịch, làm việc kết hợp nghỉ dưỡng tại thành phố biển xinh đẹp này, mở ra cơ hội kinh doanh cho thuê cực lớn cho các chủ nhân tương lai.

Mặt tiền chính của The One Tower Đà Nẵng trải dài hơn 20 mét trên trục đường 2/9 giúp kết nối thuận tiện đến tất cả khu vực và tăng lợi thế kinh doanh cho các căn hộ tại đây

Chị Ánh Dương, nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, cho biết The One Tower Đà Nẵng sở hữu bộ đôi giá trị hoàn hảo vị trí - pháp lý và có nhiều lợi thế hơn hẵn so với các dự án lân cận. Bên cạnh đó, mô hình sản phẩm khác biệt đáp ứng cả nhu cầu vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng cùng suất đầu tư hợp lý là yếu tố then chốt thôi thúc chị đăng ký giữ chỗ ngay sản phẩm tại The One Tower Đà Nẵng.

"Hiện nay bất động sản tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang dần trở thành hàng hiếm, nguồn cung nhỏ giọt trong khi nhu cầu sở hữu luôn ở mức cao. Việc xuống tiền vào dự án The One Tower Đà Nẵng ngay từ bây giờ có thể dễ dàng ‘bỏ túi’ lợi nhuận kép vô cùng hấp dẫn", chị Dương nhận xét.