The Rivana: đến khi nhận nhà vào ở vẫn được hỗ trợ lãi suất 0%

"Ngược dòng" thị trường, The Rivana hỗ trợ 0% lãi suất lên đến 12 tháng



Theo như chia sẻ từ đơn vị chủ đầu tư Đạt Phước, đến đầu tháng 3/2022, công trình The Rivana đang dần bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất và các tiểu cảnh trang trí, tiến độ này đang vượt đáng kể so với kế hoạch ban đầu đề ra gần 4 tháng. Với kết quả vượt ngoài mong đợi về Tiến độ này nhiều khả năng Đạt Phước sẽ tiến hành bàn giao căn hộ sớm hơn dự kiến, chào đón những cư dân đầu tiên về an cư tại ngôi nhà The Rivana từ đầu quý 4/2023.

Mặc dù, thời gian đến ngày bàn giao nhà cận kề chỉ còn hơn 6 tháng nữa nhưng Đạt Phước vẫn đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất 0% kết hợp ân hạn nợ gốc trong 12 tháng cho các khách hàng mua sản phẩm căn hộ The Rivana thuộc giỏ hàng 100 căn cuối cùng đã chính thức đưa ra thị trường trong quý 1/2023 này. Có thể thấy, The Rivana đang tạo nên một tiền lệ chưa từng có đó là dự án đã bàn giao nhà cho khách về ở rồi mà người mua nhà vẫn được hỗ trợ trả lãi.

Công trình The Rivana đang hoàn thiện cán hạng mục nội thất để bàn giao nhà đầu quý 4/2023.

Về việc chủ đầu tư Đạt Phước vẫn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng nhằm chia sẻ cũng như tạo điều kiện cho mọi người có thể hiện thực hoá kế hoạch sở hữu nhà ngay trong giai đoạn câu chuyện lãi suất vốn đang tạo nhiều áp lực đối với người mua nhà phải cần đến sự trợ sức của ngân hàng.



Thực tế, nhu cầu sở hữu bất động sản nhà ở vẫn còn rất nhiều và gia tăng hàng năm nhưng mức lãi suất cho vay cao đã khiến nhiều khách hàng "chùn tay". Tâm lý chờ đợi lãi suất hạ nhiệt, chờ bất động sản hạ giá đang diễn ra và điều này đã góp phần lớn vào đà sụt giảm lượng giao dịch cả trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Đặt mình vào vị trí khách hàng, chủ đầu tư The Rivana thấu hiểu nỗi e ngại về mức lãi suất 11-13%/năm hiện nay. Song, với chính sách tài chính của The Rivana, chỉ với số tiền trả trước 550 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ cao cấp 3 mặt view sông, được trang bị đầy đủ nội thất chuẩn hạng A từ các thương hiệu như Kohler, Hafele, An Cường, Commax… Số tiền còn lại được các ngân hàng Vietcombank, BIDV, ACB hỗ trợ cho vay ân hạn nợ gốc, Đạt Phước cam kết trả hộ lãi suất lên đến 12 tháng.

Nhiều dự báo thị trường cho thấy bất động sản sẽ được hồi phục và lãi suất cho vay sẽ giảm về mức 9-10% giai đoạn 2015-2021. Như vậy, hết thời gian 12 tháng hỗ trợ, tức Quý 1/2024, khách hàng cũng đã có thể chủ động tính toán bài toán tài chính để thanh toán cho ngân hàng về khoản vay.



Vị trí đắt giá, giá trị The Rivana tăng cao theo thời gian

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn đủ bề, việc Đạt Phước hỗ trợ tài chính và thi công thần tốc cho khách hàng là minh chứng cho thấy rõ nội lực tài chính vững chắc và tinh thần làm việc win-win, sẵn sàng đồng hành, san sẻ khó khăn cùng khách hàng của chủ đầu tư The Rivana. Chính sách bán hàng ưu việt, pháp lý bài bản, tiến độ xây dựng nhanh chóng đã giúp The Rivana càng được lòng khách hàng.

100% căn hộ tại The Rivana đều có sân phơi riêng tư, đảm bảo thẩm mỹ cao.

Toạ lạc ngay cửa ngõ TP Thuận An và TP HCM, sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng, được thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore), The Rivana mang đến không gian sống sang, hiện đại và gần gũi thiên nhiên, tạo lập nên khu dân cư văn minh.



Các sản phẩm căn hộ The Rivana đang đem đến cơ hội cho nhiều người có thể sở hữu được nhà. Chỉ tính riêng Bình Dương, nhu cầu nhà ở vẫn đang rất lớn. Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa thuộc top cao nhất cả nước, đạt trên 82%, đặt mục tiêu đến năm 2025 là 85%. Toàn tỉnh có 48 khu, cụm công với tổng diện tích lên đến hơn 11.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam với hơn 1,2 triệu lao động.

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022, Bình Dương nằm trong danh sách những tỉnh đứng đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người đạt 9,8 triệu đồng/tháng. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, Bình Dương dự kiến xây dựng thêm 4,2 triệu m² sàn, tương đương 100.000 căn nhà ở cho người lao động nhưng hiện nay mới chỉ đạt khoảng 65% kế hoạch. Vì vậy, các sản phẩm vị trí tốt, tiến độ nhanh và giá hợp lí như The Rivana là cơ hội cho người đang tìm kiếm sản phẩm căn hộ để sở hữu nhà và sẽ luôn được tìm kiếm khi thị trường nhộn nhịp trở lại.

Hiện The Rivana đang mở bán đợt mới với mức giá hợp lý chỉ từ 35 triệu/m2 kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt là cơ hội nhận nhà đón Tết 2024 ngay trong năm 2023 cho những người mua ở thật.

