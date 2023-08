The Sailing Quy Nhơn – Dự án nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài tại Quy Nhơn

Sự khan hiếm của dòng bất động sản sở hữu lâu dài

Sở dĩ tính pháp lý được xem là then chốt với giới đầu tư bất động sản bởi nó thể hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng và là bảo chứng giá trị cho dự án. Tại Việt Nam, việc tìm kiếm sản phảm nghỉ dưỡng có vị trí trung tâm, pháp lý đầy đủ, sở hữu lâu dài là điều không dễ. Bởi quỹ đất trống tại khu vực trung tâm ngày càng đặc biệt khan hiếm.

Chính vì thế Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển BĐS Đô Thành (thuộc tập đoàn Vina2) đã thực hiện pháp lý và phát triển dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ I- Tower Quy Nhơn (The Sailing Quy Nhơn) vững chắc.

Dự án The Sailing Quy Nhơn, với vị trí tọa lạc tại trục đường trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố biển với 3 mặt tiền Lê Duẩn - Nguyễn Tư - Vũ Bảo, tạo nên một bức tranh phú quý với tầm nhìn vững chãi dựa núi và hướng biển xanh thẳm. Đặc biệt hơn nữa khi dự án liền kề quảng trưởng biển, bãi biển, chợ đêm, trung tâm vui chơi giải trí và trung tâm hành chính của thành phố. The Sailing Quy Nhơn được các nhà đầu tư tinh hoa đánh giá là sự kết hợp hiếm hoi giữa bất động sản mặt biển và bất động sản trung tâm, đúng với xu hướng hiện nay trong thị trường bất động sản cao cấp.



Dự án The Sailing Quy Nhơn không chỉ mang đến giá trị sở hữu lâu dài mà còn tích hợp nhiều tính năng và đa tiện ích, tiềm năng tăng giá trị theo thời gian và cơ hội kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh những tiện ích ngoại khu tuyệt vời nêu trên thì The Sailing Quy Nhơn còn sở hữu các tiện ích nội khu cao cấp tiêu chuẩn quốc tế như: trung tâm thương mại, chill bar "Mây lang thang" và khu ẩm thực tại 5 tầng trung tâm thương mại, công viên ánh sáng, phòng gym, spa và kid club và bể bơi tầm view triệu đô tại tầng 5. Dự án còn chú trọng tạo không gian xanh rộng 2.240m2 bao quanh 2 tòa nhà biến The Sailing Quy Nhơn thành điểm đến không thể bỏ qua cho du khách khi đến Quy Nhơn.

Ngay sau khi công bố chính sách bán hàng của tòa A The Sailing Quy Nhơn được rất nhiều nhà đầu tư đã "xuống tiền" đặt chỗ ngay. Theo chính sách mới này, chỉ cần thanh toán trước 15%, tương đương khoảng từ 300 triệu đồng, khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán và sở hữu ngay sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp view biển triệu đô, sở hữu lâu dài tại vị trí trung tâm thành phố.



Anh Hà, chị An, chị Xuân -những khách hàng đặc biệt mua chung 1 sàn tại dự án để đầu tư đã chia sẻ: "Dự án The Sailing Quy Nhơn vừa có vị trí trung tâm vừa sát biển và sở hữu lâu dài hiếm hoi. Chính vì vậy chúng tôi mua để lại tài sản, có một dòng tiền hàng tháng cho con, cháu. Chúng tôi thấy mức đầu tư hợp lý, trong 19 căn thì 10 căn chúng tôi sử dụng vốn vay ngân hàng và 9 căn vốn tự có. Đối với căn sử dụng vốn vay ngân hàng thì tôi được ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến 6 tháng sau khi nhận bàn giao căn hộ. Điều này giúp tôi chỉ cần thanh toán trước 25% giá trị căn hộ và có thời gian tới gần 2 năm để tích lũy tài chính và dòng tiền thu được từ lợi nhuận khai thác kinh doanh. Với 9 căn thanh toán thông thường thì mỗi tháng chúng tôi chỉ phải bỏ ra 5% giá trị căn hộ và chủ đầu tư tặng 100% gói thất cao cấp tiêu chuẩn quốc tế lên đến 600 triệu đồng đủ điều kiện để đưa vào vận hành khai thác nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao.

Với dư địa phát triển du lịch, nghỉ dưỡng rất lớn của thành phố biển Quy Nhơn cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, The Saling Quy Nhơn được xem là nước đi chiến lược với nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn xa trông rộng.