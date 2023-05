Thẻ tín dụng Cake giành giải thưởng sản phẩm sáng tạo tại VOBA 2023

Theo đó, Ngân hàng số Cake by VPBank nhận được giải thưởng "Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu" cho sản phẩm thẻ tín dụng Cake. Cake là ngân hàng số duy nhất được trao giải trong khuôn khổ giải thưởng VOBA 2023. Đây là cột mốc tiếp theo minh chứng cho năng lực công nghệ và sáng tạo của Ngân hàng số Cake by VPBank. Tiên phong trên thị trường, Ngân hàng số Cake phối hợp cùng nền tảng đa dịch vụ Be phát hành thẻ tín dụng đồng thương hiệu với mức ưu đãi hoàn tiền lên đến 20%, cùng nhiều trải nghiệm thanh toán hấp dẫn.



Trước đó, sản phẩm này cũng từng nhận giải thưởng tiên phong trong quy trình phát hành thẻ tín dụng nhanh từ VISA.

VOBA là giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, với lịch sử 11 năm tổ chức. Hội đồng Bình chọn gồm đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ thông tin phục vụ ngành ngân hàng.

Với nền tảng công nghệ hàng đầu của Ngân hàng số Cake, việc đăng ký mở thẻ tín dụng trực tuyến được phê duyệt ngay lập tức trong vài phút, chủ thẻ có thể sử dụng ngay để mua sắm online trong khi chờ nhận thẻ vật lý.

Cake tự hào là một trong những ngân hàng số hiếm hoi có khả năng phát hành thẻ tín dụng quốc tế chỉ trong 2 năm vận hành và trở thành ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính thiết yếu bao gồm thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư vi mô và thẻ tín dụng. Khách hàng chỉ mất 2 phút kể từ khi đăng ký đến khi phát hành thẻ. Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến chỉ cần thông tin CMND/CCCD. Đặc biệt thẻ được phê duyệt và phát hành ngay lập tức. Đây là yếu tố vượt trội của Cake so với các ngân hàng khác.

Khách hàng có thể tùy chọn 2 mẫu thẻ theo sở thích. Thẻ có thiết kế trẻ trung, hiện đại và đậm chất văn hóa Việt Nam với các chi tiết quen thuộc như gạch bông, lá cờ, đồi núi…



Chỉ sau hơn 2 năm ra mắt, Cake by VPBank đạt tốc độ tăng trưởng dịch vụ, khách hàng dẫn đầu thị trường. Tính tới hết tháng 4/2023, ngân hàng này đã cán mốc hơn 3 triệu người dùng và xử lý hơn 38.000 tỷ đồng các loại giao dịch, thanh toán. Tiếp nối những thành tựu đã có, Cake by VPBank sẽ tiến tới vị trí ngân hàng số hàng đầu trong khu vực vào năm 2026.