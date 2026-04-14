Thêm 1 người ở miền Tây 2 lần trúng độc đắc xổ số miền Nam

Theo Thu Tâm | 14-04-2026 - 22:10 PM | Sống

Sau khi biết mình trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở miền Tây liên hệ với đại lý yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

Chiều 14-4, trước khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số của một đài mở thưởng trước đó nhiều ngày.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Tài Phú

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 8-4, giải độc đắc (dãy số 578495) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Tài Phú ở xã Trần Đề, TP Cần Thơ. Hiện vẫn còn 14 vé Sóc Trăng trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Theo thông tin từ đại diện đại lý vé số Tài Phú, chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là một nam khách hàng ở TP Cần Thơ. 2 năm trước, vị khách hàng này cũng đã trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng.

"Sau khi biết mình trúng giải độc đắc, người này liên hệ với đại lý để yêu cầu đến tận nhà đổi thưởng 1,1 tỉ đồng tiền mặt; còn lại chuyển khoản" - đại diện đại lý vé số Tài Phú thông tin.

Trước đó, vào ngày 20-11-2025, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - đã di chuyển từ phường Trà Vinh đến phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 627072) 4 vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11-11.

"Anh khách làm nghề mua bán. Do trúng giải độc đắc lần thứ 2 nên anh khách không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt mới đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

