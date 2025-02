Thêm 2 đợt gió mùa Đông Bắc mới sắp tràn xuống: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to

2 đợt không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, khoảng đêm 2-3/2 (tức mùng 5-6 Tết), một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rét ngay trong ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đến ngày 8-9/2, một đợt bổ sung tiếp theo được dự báo sẽ tiếp diễn.

Cụ thể, trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 02/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ từ đêm 02/02 trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; ở Bắc Trung Bộ từ ngày 03/02 trời rét; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ đêm 03/02 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 02/02 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Những diễn biến thời tiết này sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là miền Bắc – nơi sẽ chịu tác động rõ rệt ngay trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Theo bảng dự báo nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3/2 (mùng 6 Tết), Hà Nội sẽ đón đợt mưa rét ngay trong ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Nhiệt độ giảm từ 4-6 độ C nhưng tình trạng này chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày, sau đó nhiệt độ tăng nhanh và trời chuyển nắng.

Tại Bắc Trung Bộ, trong giai đoạn này, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Riêng các ngày 3-4/2 và 7-8/2, khu vực này có mưa rải rác. Nhiệt độ về đêm và sáng ở mức thấp, trời rét, đặc biệt từ đêm 2/2 đến ngày 5/2.

Khu vực Trung Trung Bộ cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù cục bộ, ban ngày trời nắng. Từ ngày 3-5/2 và chiều tối 7-8/2, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ về đêm và sáng duy trì trạng thái rét, đặc biệt từ ngày 3-4/2. Các khu vực khác trong cả nước có mưa rào nhẹ vào ban đêm, ban ngày trời nắng.

Về dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Trong nửa cuối tháng, khả năng các đợt không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN), kéo theo nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, Trung Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trên phạm vi cả nước, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, giông, sét, băng giá và sương muối có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Biện pháp bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh

Đối với người lao động trong điều kiện giá rét

Người lao động cần đặc biệt chú trọng giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và ngực. Khi làm việc, nên duy trì nhịp độ vừa phải để tránh mất nhiệt đột ngột. Đối với những công nhân làm việc ngoài trời hoặc trong hầm lò, việc giữ cho cơ thể, tay chân luôn khô ráo là rất quan trọng nhằm tránh nguy cơ nhiễm lạnh. Ngoài ra, cần đeo khẩu trang khi làm việc để bảo vệ hệ hô hấp. Nếu cảm thấy nóng trong quá trình lao động, nên cởi bớt áo một cách từ từ để cơ thể thích nghi.

Vào những ngày thời tiết lạnh và mưa rét, người lao động làm việc ngoài trời cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như áo chống nước, áo mưa, mũ, găng tay lót bông có lớp ngoài chống thấm, giày ủng giữ nhiệt… để hạn chế mất nhiệt do quần áo ướt. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng cần được đảm bảo với đầy đủ các nhóm thực phẩm, đặc biệt là chất béo và gluxit. Việc ăn uống đồ nóng giúp cơ thể có đủ nhiệt lượng để duy trì sức khỏe và chống lại giá rét.

Chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ

Người cao tuổi và trẻ em cần được giữ ấm đầy đủ khi ra ngoài bằng cách mặc áo khoác dày, quần dài, quàng khăn, đeo găng tay, tất và khẩu trang để hạn chế gió lùa. Nếu thời tiết quá lạnh, đặc biệt trong khoảng từ 21h đêm đến 6h sáng, nên hạn chế ra đường.

Để phòng tránh các bệnh do thời tiết lạnh gây ra, cần luôn giữ cơ thể khô ráo, đặc biệt là vùng cổ, tay, chân. Khi ngủ, nên mặc đủ ấm và tránh nằm nơi có gió lùa. Ngoài ra, nên hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, khói bếp than và tránh sử dụng đồ uống có cồn như rượu bia, bởi chúng có thể làm co mạch, tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Những thức uống có chất kích thích như cà phê cũng nên được hạn chế.

Việc tắm đêm sau 22h hoặc tắm quá lâu ở nơi không kín gió có thể dẫn đến sốc nhiệt, gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, nên sử dụng nước ấm để vệ sinh cơ thể và tắm rửa đúng cách.

Cần chú ý vệ sinh miệng họng hàng ngày bằng cách đánh răng trước và sau khi ngủ, súc miệng bằng nước muối loãng để sát trùng và hạn chế nguy cơ viêm họng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, đồng thời tiêm vaccine phòng cúm để bảo vệ sức khỏe.