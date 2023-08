Thêm 4 căn nhà thấp tầng tại đại dự án Aqua City của Novaland đủ điều kiện mua bán

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 3009/SXD-QLN-TTBĐS về việc điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 4 căn nhà thấp tầng thuộc một phần khu I của dự án Aqua City (xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Theo văn bản của Sở Xây dựng, bốn căn nhà ở được cấp phép lần này bao gồm 3 căn nhà phố liên kế thuộc các ô đất T11-4.23; T11-5.12; T11-6.14; và 1 căn biệt thự thuộc ô GV1-2.06.

Trong đó, hai căn tại ô đất T11-4.23 và T11-5.12 có cùng tổng diện tích sử dụng đất là 160m2 và diện tích xây dựng là 261.1 m2. Căn ở ô T11-6.14 cũng có tổng diện tích sử dụng đất 160m2 nhưng diện tích sàn xây dựng cao hơn hai căn vừa đề cập với 263.7 m2. Đặc biệt, căn biệt thự tại ô GV1-2.06 có tổng diện tích sử dụng đất đến 240 m2 và diện tích xây dựng đến 301.7 m2.

Tuy nhiên 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến 4 căn nhà ở trên đã được Thành phố Aqua thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – chi nhánh Bắc Sài Gòn. Tuy nhiên, ngày 28/05/2023, MB Bắc Sài Gòn đã đồng ý việc Thành phố Aqua không phải giải chấp để thực hiện thủ tục xin chấp thuận đủ điều kiện được bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trước khi chấp thuận 4 căn nhà ở kể trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày 03/08/2023 đã cấp phép đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1 căn nhà phố liên kế và 1 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City.

Dự án Aqua City có tổng quy mô 1.000ha. Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.



Tiến độ thực hiện dự án được chia làm ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017 - 2020) lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng; cắm mốc thực địa, san lấp mặt bằng và thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 2 (2020 - 2025) lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật, thi công các công trình hạ tầng, công trình nhà ở, nhà mẫu, các công trình phục vụ thi công và kinh doanh.

Giai đoạn 3 (2025 - 2030): triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại gồm: công trình nhà ở, nhà mẫu, công trình công cộng và công trình khác trong dự án để phục vụ kinh doanh, khai thác và vận hành dự án.

Trước đó, tại Hội nghị bất động sản do Thủ tướng chủ trì, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) Bùi Thành Nhơn gửi lời cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Cho đến nay, các dự án của Novaland căn bản đã có hướng giải quyết cụ thể và đang trong tiến trình tháo gỡ. Các dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu hầu hết đã được Lãnh đạo tỉnh phê duyệt giải quyết. Các dự án tại TPHCM, Đồng Nai, Bình thuận đã được Tổ Công tác và các bộ ban ngành tận tình hướng dẫn và địa phương đang tập trung tháo gỡ.