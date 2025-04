Thêm doanh nghiệp thép công bố BCTC quý 1/2025 với lợi nhuận sụt giảm

Mới đây, CTCP Thép Thủ Đức (mã: TDS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 401 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 39%, mang lại gần 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng cải thiện mạnh đạt gần 1,2 tỷ đồng, chi phí tài chính ghi nhận hơn 100 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 9% và 16% so với quý 1/2024.

Kết quả, TDS báo lãi sau thuế sụt giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn khoảng 2,2 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Thép Thủ Đức ở mức gần 359 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chiếm phần lớn là hàng tồn kho đạt giá trị hơn 207 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 144 tỷ đồng, đáng chú ý, công ty không vay nợ tài chính. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối quý 1 đạt hơn 48 tỷ đồng.

Theo giải trình, sản lượng tiêu thụ thép cán quý 1/2025 tăng 54% so với cùng kỳ, tương đương tăng 86 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp so với quý 1/2024 tăng 39%. Chi phí quản lý, bán hàng quý 1/2025 tăng 14%, tương đương tăng 1,8 tỷ; trong đó chi phí vận chuyển (bán hàng) tăng do sản lượng tiêu thụ tăng. Trước đó, quý 1/2024 lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 tỷ do được giảm tiền thuê đất 3,6 tỷ. Các kết quả trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ.

Trên thị trường, phiên sáng 16/4, cổ phiếu TDS đang giao dịch quanh mốc 8.500 đồng/cp, tương ứng tăng 2,4% so với phiên trước.