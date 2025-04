Lĩnh vực Fintech tại Việt Nam tiếp tục được doanh nghiệp Mỹ quan tâm

Ngày 25/4/2025, Công ty TNHH Công nghệ VietPay chính thức khai trương cơ sở tại số 27 Láng Hạ, Hà Nội, đánh dấu bước phát triển quan trọng trên hành trình đưa các giải pháp công nghệ tài chính tiên tiến đến gần hơn với hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Cùng với đó, Vietpay công bố nhận khoản đầu tư 5 triệu USD từ Tiger Financial Corporation. Tiger Financial Corporation, có trụ sở tại San Francisco, Hoa Kỳ, là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu chuyên về các giải pháp ngân hàng số và công nghệ tài chính dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Đông Nam Á.

Khoản đầu tư lớn đến từ Tiger Financial – tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại San Francisco – không chỉ thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Mỹ.

Ông Nebil Ben Aissa, Chủ tịch Tiger Financial Corporation cho biết: “Khung pháp lý thuận lợi của Việt Nam, dân số trẻ và am hiểu công nghệ, cùng hệ sinh thái SME đang phát triển mạnh, tạo nên một môi trường lý tưởng cho đổi mới tài chính công nghệ. Chúng tôi tin rằng Vietpay sẽ nhanh chóng trở thành một công ty fintech hàng đầu, thiết lập các chuẩn mực mới về đổi mới tại Việt Nam và trong khu vực.”

Vietpay Technology Co., Ltd thành lập năm 2021 với sứ mệnh cách mạng hóa dịch vụ thanh toán và ngân hàng số, tập trung hỗ trợ các SME hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững. Công ty cung cấp loạt giải pháp tài chính toàn diện như hệ thống POS thông minh, giải pháp thanh toán di động, cổng thanh toán trực tuyến tích hợp cho thương mại điện tử

Đáng chú ý, VietPay đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác như PVcomBank và Visa. Trong đó, PVcomBank cung cấp sản phẩm và hạ tầng ngân hàng, còn VietPay vận hành các hệ thống quản lý (thẻ, đối tác, thiết bị đầu cuối) và chăm sóc khách hàng. Đồng thời, hợp tác với Visa cho phép VietPay triển khai dịch vụ thanh toán đa kênh, cho phép doanh nghiệp chấp nhận thẻ nội địa và quốc tế.

Tầm nhìn của VietPay không dừng lại ở thị trường trong nước. Công ty hướng đến việc mở rộng sang các nước Đông Nam Á, phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến như AI nhằm thiết lập các chuẩn mực mới về tài chính số. Với triết lý “khơi nguồn sức mạnh cho SME”, VietPay cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ trong quá trình số hóa, tài chính toàn diện và phát triển bền vững.