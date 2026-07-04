Thềm lục địa Việt Nam chuẩn bị đón khối thép siêu trọng 11.000 tấn: "Trái tim" của kho báu Lạc Đà Vàng

Nằm ở Lô 15-1/05 thuộc bể Cửu Long trên thềm lục địa phía đông nam Việt Nam, mỏ dầu Lạc Đà Vàng chuẩn bị đón cột mốc mới trong hành trình khai thác dầu của mình: Đón Giàn xử lý trung tâm (CPP) do chính người Việt thực hiện.

PTSC M&C ngày 3/7 cho biết, vào sáng 30/6, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) – đơn vị thuộc Petrovietnam – tổ chức thành công Lễ Hạ thủy và Ra khơi Giàn xử lý trung tâm Lạc Đà Vàng (Dự án Giàn xử lý trung tâm Lạc Đà Vàng còn gọi là Lạc Đà Vàng-A).

Không khí sôi động tại Lễ Load-out và Sail-away (Hạ thủy và Ra khơi) Giàn xử lý trung tâm Lạc Đà Vàng. Ảnh: Petrotimes

Đây là cột mốc đánh dấu việc PTSC M&C hoàn thành chế tạo, đưa toàn bộ các module của công trình lên sà lan để chuẩn bị lên đường đến mỏ Lạc Đà Vàng cách đất liền hơn 100km, sẵn sàng bước vào giai đoạn lắp đặt ngoài khơi.

Với vai trò tổng thầu EPCIC có giá trị hơn 485 tỷ đồng, PTSC M&C đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc Thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt và chạy thử cho công trình có quy mô lớn: Topside gồm hai module chính khoảng 6.500 tấn; chân đế và cọc khoảng 4.600 tấn; cùng flare boom dài 75 mét. Tổng thể, khi lắp ráp hoàn chỉnh ngoài khơi, ba hạng mục này sẽ tạo thành giàn CPP Lạc Đà Vàng-A hoàn chỉnh, với tổng khối lượng thép kết cấu và thiết bị lên tới hơn 11.000 tấn chưa kể flare boom. Trong giai đoạn cao điểm, dự án huy động tới 1.449 nhân sự và đã tích lũy hơn 4,4 triệu giờ công an toàn không xảy ra tai nạn mất ngày công (LTI-free).

Ảnh: Petrotimes

Lạc Đà Vàng là gì, và vì sao cần một giàn xử lý trung tâm?

Lạc Đà Vàng là tên của mỏ dầu khí và cũng là tên Dự án phát triển mỏ Lạc Đà Vàng, nằm tại Lô 15-1/05, bể Cửu Long – khu vực bể trầm tích giàu dầu khí ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam.

Chủ đầu tư (nhà điều hành) dự án là Murphy Cửu Long Bắc (MCB), cùng các đối tác góp vốn là PVEP (Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, thuộc Petrovietnam) và SK Earthon (Hàn Quốc).

Ảnh minh họa về Giàn xử lý trung tâm. Nguồn: Drillingformulas

Khác với giàn đầu giếng (Wellhead platform) chỉ làm nhiệm vụ khai thác dầu khí thô từ giếng lên, Giàn xử lý trung tâm (CPP – Central Processing Platform) đóng vai trò như một "nhà máy chế biến mini" đặt giữa biển: Thu gom dòng dầu khí thô từ các giàn vệ tinh xung quanh thông qua hệ thống đường ống ngầm, xử lý sơ bộ và xử lý chính để tách dầu – khí – nước, nén khí, ổn định sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại, sau đó trung chuyển qua đường ống hoặc tàu chứa để đưa vào khai thác.

Với vai trò tổng thầu EPCIC, PTSC M&C đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc cho một công trình có quy mô lớn, gồm ba hạng mục chính:

(1) Topside – khoảng 6.500 tấn, chia thành hai module chính

Đây là phần khối thượng tầng, tính từ mặt nước trở lên, nơi diễn ra toàn bộ hoạt động xử lý dầu khí, bao gồm các cụm thiết bị công nghệ như hệ thống tách dầu-khí-nước, nén khí, bơm, hệ thống điện, phòng điều khiển trung tâm và các hệ thống an toàn, chữa cháy.

Việc chia topside thành hai module là giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tải trọng và kích thước mỗi khối để việc chế tạo, vận chuyển bằng sà lan và cẩu lắp ngoài khơi trở nên khả thi, đồng thời cho phép thi công song song hai module tại xưởng để rút ngắn tiến độ. Đây cũng chính là một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất của dự án.

(2) Chân đế (jacket) và cọc (piles) – khoảng 4.600 tấn

Chân đế là kết cấu thép dạng khung không gian, đặt cố định dưới đáy biển và nhô lên khỏi mặt nước để đỡ toàn bộ khối topside phía trên, phải chịu được tải trọng của topside cùng sóng, gió, dòng chảy trong suốt vòng đời khai thác.

Cọc là các ống thép dài được đóng xuyên qua chân đế, cắm sâu xuống nền đất đáy biển để neo giữ công trình, chống lật và chống trượt. Khối lượng 4.600 tấn cho thấy mức độ đồ sộ cần thiết của kết cấu móng để đảm bảo ổn định tại khu vực này.

(3) Flare boom dài 75 mét

Flare boom là cần đuốc đốt – kết cấu dạng cầu vươn ra xa khỏi thân giàn chính, ở đầu ngoài cùng có đầu đốt dùng để đốt bỏ khí dư thừa hoặc xả an toàn trong các tình huống vận hành bất thường, quá áp hoặc cần giảm áp khẩn cấp.

Ảnh minh họa về Flare boom.

Chiều dài 75 m nhằm đưa ngọn lửa đốt ra đủ xa khu vực có người và thiết bị, đảm bảo an toàn cháy nổ và giảm bức xạ nhiệt tác động ngược lại công trình. Đây là hạng mục an toàn bắt buộc đối với hầu hết các giàn xử lý dầu khí ngoài khơi.

Sau khi hoàn thành vận chuyển ra hiện trường, dự án sẽ bước vào các hạng mục lắp đặt ngoài khơi, chạy thử và hoàn thiện (HUC), hướng tới bàn giao công trình cho Murphy Oil trong nửa đầu tháng 10/2026 hoặc sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi.

Với tiến độ hiện tại, mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên (First Oil) vào đầu tháng 10/2026 được các bên đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Cột mốc Load-out và Sail-away thành công của Lạc Đà Vàng - A một lần nữa khẳng định năng lực tổng thầu EPCIC của PTSC M&C trong các dự án dầu khí quy mô lớn, đồng thời góp phần củng cố vị thế của PTSC trên bản đồ ngành công nghiệp dầu khí khu vực với hàng triệu giờ công an toàn.