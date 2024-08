Thêm một Chủ tịch công ty bị bán giải chấp khiến cổ phiếu giảm sàn 24 phiên liên tiếp

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Lê Minh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP tập đoàn Đua Fat vừa bị bán giải chấp 10.000 cổ phiếu DFF trong ngày 25/7. Sau giao dịch, vị doanh nhân giảm số lượng sở hữu từ 37,98 triệu đơn vị xuống còn 37,97 triệu đơn vị (tương đương 47,47% vốn điều lệ).

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay ông Lê Duy Hưng cùng gia đình của mình bị bán giải chấp cổ phiếu DFF. Ông Hưng đã bắt đầu bị bán giải chấp từ ngày 2/5, với chỉ vài nghìn cổ phiếu mỗi lần bán. Tổng số cổ phiếu mà Chủ tịch của Đua Fat đã bị các CTCK bán giải chấp là khoảng 30.000 cổ phiếu.

Gia đình Chủ tịch Đua Fat bị bán giải chấp cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu DFF đã giảm 24 phiên liên tiếp, với hàng chục phiên giảm sàn. Kể từ đầu tháng 7 cho đến này, thị giá của DFF đã giảm 46%. Do thanh khoản của cổ phiếu DFF chỉ ở mức vài nghìn đơn vị mỗi phiên nên việc gia đình ông Lê Minh Hưng bị bán giải chấp tiếp tục khiến cho cổ phiếu này giảm sàn liên tục.

Trước đó, vào ngày 2/5, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã rao bán 40,08 triệu cổ phiếu DFF theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Đây là số cổ phiếu được lãnh đạo Công ty Đua Fat cùng người thân dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu DFFH2123001 do Đua Fat phát hành.

Trong số 40,08 triệu cổ phiếu DFF được BVSC bán ra, có 28,2 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Đua Fat Lê Duy Hưng, 6,8 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Lê Văn Thịnh (em ông Hưng) và 5,08 triệu cổ phiếu do bà Trần Hồng Nhung (vợ ông Hưng) sở hữu.

Trường hợp của cổ phiếu DFF tương đồng với HPX, NVL hay PDR trong quá khứ. Thị giá các cổ phiếu này giảm sàn hàng chục phiên kích hoạt lệnh bán giải chấp đối với cổ phiếu của các lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, ông Lê Duy Hưng sinh năm 1979, ông từng theo học chuyên ngành Khoan, khoa dầu khí của trường Đại học Mỏ địa chất. Trước khi thành lập và lãnh đạo Tập đoàn Đua Fat năm 2009, ông từng là đội trưởng thi công tại CTCP Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20) từ năm 2002 đến năm 2009.

Hình ảnh ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Đua Fat.

Ông thành lập công ty Đua Fat vào năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình, phá dỡ các kết cấu công trình và cấu kiện xây dựng… Doanh nghiệp này bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên UPCoM vào giữa năm 2021. Vào tháng 3/2022, Đua Fat đã tăng vốn gấp đôi từ 400 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, Đua Fat đang ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi. Trong năm 2023, công ty này đã ghi nhận doanh thu giảm mạnh so với năm trước đó, sau khi trừ chi phí thì lỗ đậm gần 200 tỷ đồng. Đến nửa đầu năm 2024 công ty này tiếp tục báo lỗ.

Không chỉ gặp khó khăn trong tình hình kinh doanh, Đua Fat còn đang loay hoay với những khoản nợ của mình. Đầu tiên, Đua Fat đã phát hành lô trái phiếu DFFH2123001 vào ngày 1/9/2021 và đáo hạn vào ngày 1/3/2023 với lãi suất 11,75%/năm, quy mô 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết hạn ngày 1/3/2023 vẫn còn 89,52 tỷ đồng dư nợ chưa thanh toán cho trái chủ.

Theo Nghị quyết được người sở hữu trái phiếu thông qua vào ngày 2/3/2023 do Đua Fat công bố, Tập đoàn cùng với trái chủ đã thông qua lộ trình thanh toán trái phiếu kéo dài đến ngày 14/7/2023, chậm 4 tháng so với kế hoạch. Lãi suất tính trong thời gian quá hạn ở mức 17,625%/năm, tăng vọt so với mức lãi suất ban đầu.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024 do Đua Fat công bố, số dư của lô trái phiếu DFFH2123001 còn khoảng 81,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Đua Fat cũng còn khoản trái phiếu ký hiệu DFFH2124002 trị giá 299,8 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào 31/12/2024.

Tính đến cuối quý 2/2024, tổng nợ phải trả của Đua Fat ở mức 3.248 tỷ đồng (tương ứng 82,7%), gấp 5 lần vốn chủ sở hữu. Tính riêng các khoản nợ vay tài chính của công ty ở mức gần 2.300 tỷ đồng.

Đua Fat đang ghi nhận khoản vay 980 tỷ đồng tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Thăng Long, khoản vay 334 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ, khoản vay 160,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Sơn Tây… Đây là các khoản vay đều có tài sản bảo đảm như bất động sản, quyền đòi nợ hình thành trong tương lai từ hợp đồng thi công, máy móc thiết bị...

Đua Fat gia tăng các khoản vay để mua máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng, đầu tư Dự án Cảng dịch vụ đa chức năng Đua Fat Kim Sơn (Ninh Bình) nhưng vẫn đang trong quá trình thi công mặt bằng.