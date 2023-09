Thêm một công ty bất động sản thuộc họ Novaland báo lỗ, dư nợ 4.544 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023. Theo đó, Unity tiếp tục báo lỗ sau thuế 80 tỷ đồng, tăng 20% so với khoản lỗ trong cùng kỳ năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE) của Unity bán niên năm 2023 âm 2,66%.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, Unity ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 3.009,5 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,51 lần, tương đương dư nợ ở mức hơn 4.544 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,33 lần, tương đương dư nợ trái phiếu là 994 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, hiện Unity đang có 2 lô trái phiếu là UNICH2124001 và UNICH2124002. Đây là 2 mã trái phiếu được phát hành vào những tháng cuối năm 2021, có giá trị lần lượt là 416 tỷ đồng và 548 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính Unity phải bỏ ra gần 75 tỷ đồng để trả lãi cho 2 lô trái phiếu này.

Đây đều là các lô trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Lãi suất 12,5%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP chứng khoán Dầu khí. Thời hạn là 36 tháng, ngày đáo hạn của 2 lô trái phiếu lần lượt là 14/10/2024 và 4/11/2024.

Mục đích phát hành lô trái phiếu UNICH2124001 là để tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn tại công ty du lịch Bình An để thông qua đó sở hữu dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu – Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do công ty TNHH du lịch Bình An làm chủ đầu tư.

Với lô trái phiếu 548 tỷ đồng, mục đích phát hành cũng là để tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn tại Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Lake, thông qua đó sở hữu dự án Khu Resort Hoàn Vũ – Hồ Tràm tại xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do CTCP Hoàn Vũ làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, 2 dự án mà Unity đầu tư liên tục vấp phải những lùm xùm về vấn đề pháp lý, và đến nay chưa được thi công hoàn thiện.

Được biết, Bất động sản Unity là công ty con của Novaland, được thành lập vào tháng 9/2016 với tên gọi CTCP Nova Hospitality, vốn điều lệ ban đầu là 50 triệu đồng. Hiện tại, Novaland đang sở hữu 99,98% vốn tại Unity, người đại diện là ông Bùi Đạt Chương.

Mới đây, một công ty con khác của Novaland là công ty Bất động sản Đà Lạt Valley cũng vừa tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 76 tỷ đồng, gấp ba lần so với số lỗ gần 22 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ 3 Đà Lat Valley liên tục thua lỗ, theo số liệu công bố lên HNX. Trong đó, Công ty lỗ sau thuế hơn 93 tỷ đồng năm 2022 và lỗ sau thuế hơn 0,6 tỷ đồng năm 2021.

Hay Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, 6 tháng đầu năm năm 2023 cũng lỗ sau thuế 89,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, công ty này lỗ 61,2 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Gia Đức đạt 3.344 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,32 lần, tương ứng số nợ phải trả là 7.758 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 1.300 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 11.100 tỷ đồng.