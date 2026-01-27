Thêm một công ty “họ” Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin trái phiếu

Theo đó, ngày 27/01/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 77/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1. Trụ sở chính của công ty đặt tại Buôn Druh A, xã Ea Khăl, Tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2025 của Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, tính đến ngày 30/6/2025, công ty còn lưu hành 8 lô trái phiếu với giá trị hơn 9.050 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 được thành lập vào tháng 04/2018, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Đây là doanh nghiệp thuộc Trung Nam Group, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm trên diện tích 600 ha thuộc các xã Ea Nam, Ea Khal và Dliê Yang (huyện Ea H’leo), có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm. Đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hiện, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 5.143 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là doanh nhân Vũ Đình Tân. Ngoài ra, doanh nhân Vũ Đình Tân còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Ở một diễn biến liên quan, vào tháng 11/2025, VNDirect (HoSE: VND) đã có báo cáo gửi UBCKNN về vi phạm của Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đối với điều kiện trái phiếu.

Theo VNDirect, Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 không duy trì hệ số thanh toán hiện hành theo quy định tại các điều kiện trái phiếu tại thời điểm cuối quý 2/2025. VNDirect đã có công văn thông báo số 1139/2025/TB-VNDIRECT ngày 30/10/2025 gửi đến Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 yêu cầu giải trình và khắc phục vi phạm nêu trên trong vòng 1 năm kể từ ngày 30/06/2025 theo quy định tại các điều kiện trái phiếu. Trường hợp tổ chức phát hành không khắc phục trong thời hạn nêu trên sẽ được coi là sự kiện vi phạm theo quy định tại Điều kiện 12.1.6 (d) các điều kiện trái phiếu.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Điện Gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành hàng loạt lô trái phiếu gồm các mã: TDICB2126002, TDICB2130003, TDICB2134004, TD1CB2135006, TDICB2135007, TDICB2135008, TDICB2135009, TDICB2135010 cùng với đó là các lần sửa đổi bổ sung, đính kèm các điều khoản và điều kiện trái phiếu.

VNDirect là đơn vị đang cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu cho các lô trái phiếu trên.

Trước đó, vào ngày 14/01 vừa, một công ty sản xuất điện “họ” Trung Nam cũng vừa bị UBCKNN xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin tài chính và trái phiếu.

Ngày 14/01/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 55/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh.

Cụ thể, Trung Nam Trà Vinh bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trung Nam Trà Vinh không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2024, bán niên năm 2025; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023, năm 2024, bán niên năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2024, bán niên năm 2025; Công ty gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.