Thêm một “ông lớn” công nghệ mở trung tâm R&D tại Việt Nam, đã có 120 nhân sự, dự kiến tuyển thêm 15% mỗi năm

Trong thông báo mới đây, Motorola Solutions cho biết vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển và phân tích phần mềm mới tại Việt Nam. Trung tâm mục đích nhằm thúc đẩy công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ việc phát triển hệ sinh thái an ninh bảo mật doanh nghiệp.

Theo đó, đội ngũ của Motorola Solutions tại Việt Nam phụ trách thiết kế và xây dựng các giải giúp cải thiện công tác an ninh công cộng bằng việc cung cấp các thông tin quan trọng và cảnh báo con người chú ý đến những vùng thông tin cần thiết nhất. Các giải pháp này bao gồm hệ thống camera, thiết bị cảm biến và công nghệ định vị phương tiện tiên tiến, nhằm cung cấp dữ liệu cho các trung tâm chỉ huy, hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các quyết định về an ninh an toàn cũng như tăng tốc độ ứng phó khẩn cấp.

"Đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, công nghệ giúp con người tập trung vào các thông tin cần thiết nhất để hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ những yếu tố gây nhiễu. Công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, giúp đẩy nhanh tốc độ và độ chính xác của phân tích dữ liệu, cảnh báo con người về tình huống có thể xảy ra hoặc cần điều tra thêm", ông Mahesh Saptharishi, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ của Motorola Solutions cho biết.

Cũng theo ông Mahesh Saptharishi, việc khánh thành trung tâm nghiên cứu mới tại Việt Nam thể hiện sự đầu tư liên tục của Motorola Solutions vào nguồn nhân lực đa dạng, đa văn hoá tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các cơ sở của công ty tại Penang, Bangalore và Kolkata. Hiện, trung tâm đã có hơn 120 nhân sự, dự kiến tuyển thêm 15%/năm.

Làn sóng tập đoàn ngoại đầu tư trung tâm R&D tại Việt Nam thực tế nổi lên vào cuối năm 2021, khi Việt Nam được xem là điểm đến mới của dòng vốn dịch chuyển khỏi quốc gia lân cận Trung Quốc.

Năm này, Samsung chính thức xây dựng trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD, tuyển hàng ngàn kỹ sư; trong khi Qualcomm cũng chọn Việt Nam là nơi đặt trung tâm R&D đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trước đó nữa, Grab cũng đã mở trung tâm R&D tại TpHCM; “ông lớn” LG cũng đánh tiếng mở trung tâm thứ hai tại Đà Nẵng. Cùng với các tên tuổi lớn như Panasonic ,Toshiba… trong chia sẻ với báo giới có nhắc đến kế hoạch lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sau nhiều năm khai thác thị trường Việt Nam.

Sang năm 2024, thêm nhiều “gã khổng lồ” Apple, Marvell, NVIDIA và một số tập đoàn lớn thuộc khối FDI đã có quyết định thành lập các trung tâm R&D tại Việt Nam. Dự kiến trong năm nay, khả năng “ông lớn” công nghệ Apple sẽ chuyển bộ phận R&D sản phẩm iPad sang Việt Nam. Phía Apple làm việc với BYD (Trung Quốc) - đối tác lắp ráp IPad chính, để chuyển nguồn lực NPI (New Product Introduction) sang Việt Nam.

Những động thái mới này từ khối ngoại được xem là tín hiệu đáng khích lệ cho việc đầu tư R&D. Theo nhận định của Ts. Chu Thanh Tuấn (Đại học RMIT), điều này mang đến cơ hội tăng trưởng kinh tế, phát triển kỹ năng và tiếp cận với các công nghệ hàng đầu, đồng thời đặt ra những thách thức cần được quản lý hiệu quả. Nhất là khi bản thân Việt Nam đang là “công xưởng” công nghệ của thế giới với hàng loạt nhà máy lớn của Samsung, LG, Intel, Foxconn, Xiaomi…đặt tại đây.

Dù vậy, làn sóng này đang hạ nhiệt do nhiều khó khăn, nổi trội là thách thức về nguồn nhân lực.

Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023 được công bố vào trung tuần tháng 1/2024, thể hiện mức đầu tư vào R&D so với GDP của Hệ sinh thái Việt Nam vẫn còn thấp và có xu hướng giảm.

Đơn cử, năm 2023, mức đầu tư R&D so với GDP của Việt Nam là 0,4%, thấp hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á; xếp hạng 66 toàn cầu, giảm 7 bậc so với năm ngoái, xếp hạng thấp hơn cả xếp hạng của năm 2021.

Trong khi đó, các nước trong cùng khu vực đã có sự gia tăng về nguồn vốn đầu tư vào hoạt động này và nhanh chóng vươn lên trên bảng xếp hạng năm 2023 như: Thái Lan: 1,3% (tăng 4 hạng), Singapore 2,2% (tăng 3 hạng), Malaysia: 1%.

Về nguyên nhân, chuyên gia Tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhận định rằng trong khi chi phí R&D được xem như một trong những thước đo quan trọng để đánh giá khả năng tăng năng suất bằng việc đổi mới công nghệ, thì chi phí cho R&D ở Việt Nam khá thấp, chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc và bằng một nửa Thái Lan, Malaysia.