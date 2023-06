Thêm một ông lớn Nhật Bản đưa xe điện mini về Đông Nam Á: Mệnh danh là 'tiểu Xpander', giá chỉ hơn 300 triệu đồng

Mitsubishi eK Cross EV (eK X EV) là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ lần đầu ra mắt ở thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 5 năm 2022. Sau hơn 1 năm, hãng Mitsubishi đang cân nhắc sẽ mở rộng thị trường cho mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này sang khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: Carexpert

Hôm 19/6/2023, trong sự kiện khánh thành đại lý thứ 169 ở thủ đô Jakarta, ông Atsushi Kurita, Chủ tịch của Mitsubishi Indonesia, cho biết: " Tại triển lãm GIIAS 2023, chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản thương mại của XFC Concept. Bên cạnh đó vào cuối năm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một mẫu ô tô điện Minicab MiEV và sẽ sớm bán trên thị trường ".

" Cũng trong năm nay, chúng tôi sẽ thử nghiệm một mẫu ô tô điện du lịch và vẫn đang nghiên cứu kế hoạch này. Đó là Mitsubishi eK X EV - mẫu xe điện phát triển trên nền tảng chia sẻ với Nissan. Mẫu xe này rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu bán xe này ở Indonesia ", ông Kurita chia sẻ.

Theo ông Kurita, Mitsubishi sẽ phải nghiên cứu thêm về eK X EV để xem chiếc mini car này có phù hợp với thị trường Indonesia hay không bởi kích thước của nó khá nhỏ so với các mẫu xe đô thị hiện nay.

Theo đó, Mitsubishi eK Cross EV là phiên bản thuần điện của mẫu xe kei car Mitsubishi eK Cross. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.400 x 1.480 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm.

Về ngoại hình, chiếc xe mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc với phần đầu xe tương tự như mẫu MPV ăn khách Mitsubishi Xpander, gồm các chi tiết như đèn pha 2 tầng hay tạo hình chữ X cỡ lớn.

Ảnh: Carexpert

Với kích thước nhỏ nên Mitsubishi eK X EV chỉ có nội thất 4 chỗ ngồi bên trong xe. Ghế được bọc da tổng hợp trong khi vô lăng có thiết kế 3 chấu, tích hợp phím chức năng. Ngoài ra, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, cần số điện tử, điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời.

Về nội thất, xe điện eK X EV có phần nắp capo tương đối ngắn và trụ A được thiết kế không quá nghiêng tạo ra một không gian rộng rãi, thoải mái ở bên trong dành cho 4 người.

Ảnh: Carexpert

Ảnh: Carexpert

Điểm nhấn tiếp theo của Mitsubishi eK X EV là hệ thống đỗ xe tự động My Pilot Parking. Hệ thống có thể tự động tìm vị trí đỗ và hỗ trợ "vào chuồng", "lùi chuồng" cũng như đỗ xe song song. Cuối cùng là những tính năng an toàn khác như hệ thống My Pilot để xe không thay đổi làn đường trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Ảnh: Carexpert

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi eK X EV 2022 là một động cơ điện với công suất tối đa 64 mã lực và cụm pin với dung lượng 20 kWh, cho phép xe chạy được tới 180 km chỉ sau 1 lần sạc. Hãng Mitsubishi tin rằng con số này là đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dùng.

Với hệ thống sạc thông thường, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin lên 80% là 40 phút. Người lái cũng có thể dùng Mitsubishi eK X EV để cung cấp điện cho nhà mình trong thời gian 1 ngày.

Mitsubishi eK X EV 2022 có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Tại Nhật Bản, mẫu xe điện đang được bán với mức giá khởi điểm là 1,848 triệu Yên (khoảng 305 triệu đồng).