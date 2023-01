Thêm một Phó tổng giám đốc Khải Hoàn Land bị miễn nhiệm

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Thành kể từ ngày 18/1.

Ông Thành sinh năm 1976, là một cử nhân kiến trúc, được bổ nhiệm vào vị trí trên từ ngày 20/4/2022. Hiện ông Thành đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu KHG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03%.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm ông Thành, Ban Điều hành của Khải Hoàn Land còn Tổng giám đốc Đinh Thị Nhật Hạnh cùng 4 Phó tổng gám đốc là bà Phạm Thị Minh Phụ, ông Phùng Quang Hải, bà Dương Thanh Thương và bà Lê Thị Như Ca.

Trước đó, ngày 26/8/2022, KHG cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Phạm Thanh Sáng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, đến ngày 30/9/2022 tổng tài sản của KHG ở mức 7.054 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm; trong đó, các khoản phải thu ở mức 6.177 tỷ đồng, chiếm 87% trên tổng tài sản và tăng 18% so với hồi đầu năm.

Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng tăng 11%, chủ yếu là do khoản phải thu ngắn hạn khác tăng gồm: khoản ký quỹ ký cược, phải thu lãi cho vay, phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh,…Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 542 tỷ đồng xuống 436 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải thu dài hạn ở mức 4.824 tỷ đồng tăng gần 20% so với đầu năm. Nằm tập trung ở khoản ký quỹ môi giới bất động sản và tăng khoản phải thu tại Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land và Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới trong việc hợp tác kinh doanh các dự án.

Hàng tồn kho ở mức hơn 533,5 tỷ đồng tăng gần 37% so với đầu năm. Tập trung tại ba dự án: Khu thương mại, biệt thự tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An) do Công ty CP Thái Sơn – Long An làm chủ đầu tư; Khu hỗ hợp Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư; Khu nhà ở thương mại, nhà ở hỗ hợp tại Hưng Yên của Tập đoàn T&T.

Chưa kể, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh chỉ còn 114,6 tỷ đồng, giảm gần 80% so với đầu năm (gần 564 tỷ đồng).

Về nợ phải trả của Khải Hoàn Land hiện đang hơn 2.165 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn, tăng gần 26% so với đầu năm; trong đó, tổng dư nợ đi vay ghi nhận mức 1.197 tỷ đồng, chiếm 55% nợ phải trả.

Cụ thể, vay và thuê tài chính ngắn hạn của công ty hơn 1.195 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 116,2 tỷ đồng hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land lại có khoản nợ trái phiếu ngắn hạn gần 797 tỷ đồng. Theo đó, nhiều lo trái phiếu của công ty này sẽ đáo hạn trong năm 2023. Công ty cũng đã chi trả gần 540 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong 9 tháng đầu năm.