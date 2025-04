Thêm một thương hiệu gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Thuỳ Tiên

Mới đây, thương hiệu Tommy Hilfiger Vietnam đã lặng lẽ xoá toàn bộ hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên khỏi các nền tảng mạng xã hội. Những bức ảnh cô tham dự sự kiện của hãng tại New York Fashion Week, cũng như loạt hình ảnh từng được đăng tải tại Việt Nam, đều bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Hinh ảnh Thuỳ Tiên dự sự kiện của Tommy Hilfiger đã bị gỡ bỏ.

Trước đó, thương hiệu Dior với hơn 19 triệu tài khoản theo dõi đã loại bỏ hoàn toàn hình ảnh của Thùy Tiên khỏi bài đăng liên quan đến sự kiện hồi đầu tháng 3. Đầu tháng 3, Thùy Tiên được giới thiệu là "Friend of The House" của Dior. Với vai trò này, Thùy Tiên sẽ được tận hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt mà thương hiệu dành cho như mặc đồ, tham dự các tuần lễ thời trang, thăm nơi sản xuất… Cô có mặt trên hàng ghế khách mời của thương hiệu tại Paris Fashion Week ngày 4/3.

Với sự xuất hiện tại Paris Fashion Week trong vai trò "Friend of The House" của Dior, hoa hậu Thùy Tiên được Launch Metrics thống kê giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - viết tắt: MIV) là 1,7 triệu USD, cao nhất trong bảng xếp hạng các Influencers (người có sức ảnh hưởng) đầu tháng 3.

Trước động thái nhãn hàng xoá hình ảnh của Thuỳ Tiên, một đại diện của Dior Việt Nam chia sẻ với truyền thông, cho biết họ chưa thể đưa ra bất cứ phát ngôn nào. "Mọi thông tin, hợp đồng làm việc đều phải do trụ sở chính của hãng công bố", người này nói.

Ngoài đại diện cho một số nhãn hàng, Hoa hậu Thùy Tiên còn là đại sứ du lịch Đài Loan tại Việt Nam vào tháng 10/2024. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Derek Chou - Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam cho biết đã nắm được toàn bộ thông tin về việc Hoa hậu Thùy Tiên "có liên quan" đến vụ án kẹo Kera.

Theo ông Derek Chou, hợp đồng đại sứ của Thùy Tiên với Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) sắp kết thúc, dự kiến vào tháng 5. Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam khẳng định không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Thuỳ Tiên.

Bên cạnh đó, việc vướng vào những vấn đề pháp lý nghiêm trọng có thể khiến Thùy Tiên đối diện với nguy cơ phải bồi thường các hợp đồng quảng cáo đã ký kết. Dự án điện ảnh Chốt đơn mà cô tham gia và dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm nay cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những diễn biến này.

Ngày 4/4, Thùy Tiên bị Ủy ban cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương phạt hành chính 25 triệu đồng do không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm kẹo rau củ Kera trên nền tảng mạng xã hội. Tối cùng ngày, hoa hậu bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, thời hạn từ 15/3 -15/5/2025 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Chiều 6/4, Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông tin: " Với những tài liệu điều tra đến nay có thể xác định được Hoa hậu Thuỳ Tiên là người có liên quan đến vụ án. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương tích cực điều tra, xử lý theo quy định".

Chỉ vài giờ sau khi cơ quan điều tra công bố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có liên quan đến vụ án kẹo Kera, cộng đồng mạng phát hiện fanpage chính thức và tài khoản TikTok sở hữu hàng triệu người theo dõi của cô đồng loạt biến mất trong tối 6/4.

Trang Instagram với hơn 2,8 triệu người theo dõi của nàng hậu cũng tạm ẩn toàn bộ bài đăng. Vào thời điểm hiện tại, chỉ còn tài khoản Facebook cá nhân của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn còn được giữ nguyên nhưng không hoạt động.