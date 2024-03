Thêm một thương hiệu tã/bỉm chính hãng trên thị trường Việt Nam

Nắm bắt được chuyển động trên thị trường, công ty TNHH TBW Thế Giới Trẻ Thơ đã mang dòng tã chính hãng Bangbyki về Việt Nam, với tư cách là nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng nhãn hàng Bangbyki Thái Lan



Sản phẩm tã/bỉm Bangbyki được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn HK HONBO INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN dành riêng cho thị trường Châu Á với những đặc tính hoàn toàn phù hợp với khí hậu và điều kiện tự nhiên của Châu Á, mang đến cho các bé những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời và an toàn nhất

Thương hiệu được đăng ký bảo hộ quốc tế, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, nguyên vật liệu có nguồn gốc từ Nhật và Châu Âu, thiết kế hiện đại, công nghệ sản xuất mới nhất là những yếu tố chính tạo nên dòng sản phẩm tã/bỉm Bangbyki cao cấp.

Gặp chị T.L đang nhờ nhân viên một cửa hàng mẹ và bé tại TP.HCM tư vấn tã cho con, chị cho biết: "Hiện tại thị trường quá nhiều nhãn hàng tã, tôi rất hoang mang khi chọn một sản phẩm chất lượng cho con mình"

"Trước đây tôi có sử dụng loại tã khác, được quảng cáo là rất nhiều người dùng, tuy nhiên bé nhà tôi đã có biểu hiện hăm, tấy đỏ mông và vùng kín. Bé thường quấy vì tã tràn làm ướt lưng và quần áo, sau khi chia sẻ tình trạng con lên các hội nhóm, các mẹ bỉm khác khuyên tôi nên chọn tã có chính hãng, có thương hiệu cho con" cũng chính vì lý do đó mà chị có mặt ở cửa hàng Mẹ và bé lần này.

Theo các chuyên gia y tế, việc lựa chọn một sản phẩm tã/bỉm an toàn cho trẻ phải là ưu tiên hàng đầu của các ông bố bà mẹ, bởi làn da non nớt của bé rất nhạy cảm, việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ gây hại rất nhiều về sau.

Tã/bỉm Bangbyki hội đủ các điều kiện cần thiết để trở thành lựa chọn hàng đầu cho các bố mẹ có con nhỏ:

Thương hiệu lâu đời, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng:

Với các thương hiệu đã xuất hiện lâu năm trên thị trường, đơn vị sản xuất sẽ có kinh nghiệm lâu năm, áp dụng những công nghệ sản xuất hiện đại, đáp ứng đầy đủ quy trình an toàn sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Là một thương hiệu uy tín, chất lượng là ưu tiên hàng đầu, nên sản phẩm sẽ được nghiên cứu phát triển bài bản, với đầy đủ các chứng chỉ an toàn trong sản xuất.

Chất liệu an toàn, mềm mại

Gần như 24/24 các bé đều mặc tã/bỉm, chính vì vậy chất liệu mềm mại, thoáng là một trong những tiêu chí đầu tiên khi chọn tã/bỉm cho con. Tã/bỉm chất lượng tốt thường được sản xuất bằng nguyên vật liệu êm ái, mềm mại và thoáng khí, hạn chế tối đa môi trường ẩm ướt (điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi).

Các chuyên gia cho biết, để có thể sản xuất 1 chiếc tã/bỉm giá thành thấp, dễ cạnh tranh, không ít cơ sở sản xuất đã dùng các nguyên vật liệu kém chất lượng, dễ gây bí, nóng và hăm tã/bỉm cho trẻ. Các sản phẩm này thường không đủ tiêu chuẩn chất lượng để có thể lưu hành trên thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của trẻ, nặng hơn nữa là ảnh hưởng đến vấn đề vô sinh, ung thư cho trẻ khi đến tuổi trưởng thành.

Khả năng thấm hút tốt

Khả năng thấm hút nhanh, màng đáy thoáng giúp làn da trẻ luôn khô thoáng dễ chịu cũng là một tiêu chí nhất định bố mẹ phải lưu tâm khi lựa chọn tã/bỉm cho con. Bề mặt tã/bỉm luôn khô thoáng sẽ giúp trẻ tránh được hăm và rôm sảy – nhất là trong mùa nắng nóng hiện nay.\

Các loại tã/bỉm chất lượng hiện tại đều có thiết kế chống tràn, chống thấm ngược giúp bề mặt tã/bỉm luôn khô thoáng. Tuy nhiên, nếu sử dụng các loại tã/bỉm không chất lượng, bề mặt sẽ luôn ẩm ướt hoặc thậm chí trào ngược, các bé thậm chí viêm phổi do tràn tã/bỉm mà các bố mẹ không hề biết.

Tã/bỉm mỏng, nhẹ và thấm hút đều, không vón cục

Hiện nay, tiêu chí tã/bỉm mỏng nhẹ đã trở thành tiêu chí mà các mẹ ưa chuộng, nhất là ở khu vực nắng nóng như TP.HCM. Tuy nhiên, không ít loại tã/bỉm không chất lượng ở thị trường dựa vào đó để làm tã/bỉm cực mỏng nhưng lượng thấm hút cực kém, công nghệ sản xuất cũ nên lõi xô lệch, dễ vón cục và trào ngược, điều này cực kì có hại cho bé.

Tã/bỉm Bangbyki được sản xuất bằng công nghệ mới nhất với 100% hạt SAP giúp thấm đều, không vón cục, nhưng tã/bỉm rất mỏng (chỉ vài mm), công nghệ hạt SAP thấm hút cực tốt giúp tã/bỉm nhẹ, không bị lụng thụng (theo nghiên cứu,việc mặc tã/bỉm lụng thụng có thể gây ra tình trạng đi 2 hàng ở trẻ).

Thiết kế vừa vặn, ôm sát

Lựa chọn một chiếc bỉm đúng size, vừa vặn với thiết kế ôm sát mông nhưng không bị chật giúp con yêu có thể thoải mái vận động mà không lo các vấn đề về da, đây là điều mà các bố mẹ nên lưu ý. Cần theo dõi cân nặng của bé thường xuyên để điều chỉnh size tã phù hợp.

Trao đổi thêm với người đại diện nhà nhập khẩu, ông cho hay: Sản phẩm Bangbyki hiện đang được TBW nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam được đội ngũ chuyên gia kiểm tra nghiêm ngặt trước khi quyết định nhập về. Bangbyki là sản phẩm đã rất nổi bật trên các kệ hàng mẹ và bé ở Thái Lan nên chúng tôi cực kì an tâm khi mang sản phẩm đến với các bé Việt Nam. Với ưu thế mỏng nhẹ và hiện đại với lõi thấm hút SAP tiên tiến nhất từ Nhật Bản và Châu Âu, chúng tôi tin rằng các bà mẹ Việt sẽ tìm ra một sản phẩm chất lượng tốt nhất nhưng với chi phí hợp lý nhất cho các mầm non ViệÔng bố bà mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ của con yêu, do đó, bố mẹ cần cân nhắc lựa chọn các sản phẩm thật sự chất lượng và đảm bảo sức khỏe cho con yêu