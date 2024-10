Tỉnh Quảng Ninh

Theo Nghị quyết, từ ngày 1/11/2024, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 5 thành phố; 171 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 91 xã, 73 phường và 7 thị trấn.

Nghị quyết đã quyết nghị việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở 5 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đông Triều, Ba Chẽ, Cẩm Phả, Móng Cái, Hạ Long.

Nghị quyết nêu rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể: Nhập toàn bộ xã Tân Việt vào xã Việt Dân; nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính; thành lập phường Bình Dương, phường Thủy An, phường Bình Khê, phường Yên Đức trên cơ sở từ cấp xã. Đặc biệt, thành lập thành phố Đông Triều với 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 13 phường và 6 xã.

Sau khi thành lập, thành phố Đông Triều có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Bình Dương, Bình Khê, Đức Chính, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Thủy An, Tràng An, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Thọ và 6 xã: An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Việt Dân.

Như vậy, với việc thị xã Đông Triều lên thành phố, từ ngày 1/11/2024, Quảng Ninh sẽ có 5 thành phố trực thuộc, bao gồm: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí và Đông Triều.

Bên cạnh đó, đối với huyện Ba Chẽ, Nghị quyết cũng quyết định thành lập xã Lương Minh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Minh Cầm và Lương Mông. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Chẽ có 7 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 6 xã và 1 thị trấn.

Tại Cẩm Phả, thành lập xã Hải Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ xã Cẩm Hải và xã Cộng Hòa. Sau khi sắp xếp, thành phố Cẩm Phả có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 13 phường và 2 xã. Với thành phố Móng Cái, nhập toàn bộ phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú. Sau khi sắp xếp, thành phố Móng Cái có 16 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 7 phường và 9 xã.

Trên địa bàn thành phố Hạ Long, quyết nghị nhập toàn bộ phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo. Sau khi sắp xếp, thành phố Hạ Long có 32 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 20 phường và 12 xã.

Trước đó, ngày 25/4/2024, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Bến Cát đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập TP. Bến Cát, thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau khi thị xã Bến Cát lên thành phố, tỉnh Bình Dương có 5 thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát, trở thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

TP. Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.