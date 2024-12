Thêm nhà mạng triển khai 5G tại Việt Nam

Ngày 20/12, Tập đoàn VNPT công bố chính thức cung cấp dịch vụ VinaPhone 5G. Hoạt động trên băng tần 3.700 - 3.800 MHz với băng thông lớn, độ trễ thấp, 5G của nhà mạng này mang đến tốc độ internet tốc độ cao, thực tế có thể lên đến 1,5 Gbps, gấp 10-20 lần 4G.

VinaPhone tuyên bố 5G của họ hiện diện phủ sóng tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

VinaPhone chính thức triển khai 5G tại Việt Nam.

Người dùng di động có thể trải nghiệm các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn, độ trễ thấp như Cloud Gaming, E-Commerce LiveStream; Thực tế ảo AR/VR/XR; xem video 4K/8K/360; dùng mạng xã hội… thông qua mạng 5G.

Đối với dịch vụ viễn thông truyền thống như thoại, chất lượng thoại trên nền tảng 5G cũng tăng 20% so với 4G.

Các hộ gia đình, các doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị thu sóng 5G, phát WiFi trong nhà/trong văn phòng với tốc độ cao. Toàn bộ thuê bao VinaPhone có SIM 4G và máy điện thoại 5G được cung cấp dịch vụ khi hoạt động trong vùng phủ sóng 5G mà không cần phải đăng ký các gói cước 5G mới.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “Với nền tảng hạ tầng 5G tiên tiến đã sẵn sàng, VNPT chào đón các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cùng hợp tác nhằm tiếp tục mở rộng, làm phong phú hệ sinh thái các giải pháp số hoá đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng”.

Cùng với chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Bộ TTTT tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ, VinaPhone 5G sẽ tiếp tục được phủ sóng rộng hơn nữa trong năm 2025 và sớm phủ sóng 85% dân số trong thời gian tới.

Đây là nhà mạng thứ 2 triển khai mạng 5G tại Việt Nam, trước đó vào thời điểm 15/10, Viettel cũng đã tuyên bố chính thức khai trương mạng 5G. Ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600 MHz, mạng 5G Viettel tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700Mbps-1Gb, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).