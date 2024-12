Thêm nhiều cán bộ ở Bình Phước bị khởi tố liên quan bồi thường thu hồi đất

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ ở huyện Bù Gia Mập .

Các cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong (45 tuổi), cán bộ địa chính xã Phú Nghĩa; Trần Hoài Thông (39 tuổi), Đội trưởng Đội quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập; Trần Văn Dũng (39 tuổi), chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập và Lê Anh Xuân (47 tuổi), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

Đây là các cán bộ có liên quan đến sai phạm trong việc kiểm kê hiện trạng và áp giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng bãi rác tập trung huyện Bù Gia Mập trái quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố điều tra từ tháng 5/2024. Đến ngày 13/9/2024 và ngày 21/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can (Nguyễn Hữu Hóa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bù Gia Mập, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập; Nguyễn Thị Hải, thường trú thị xã Phước Long; Nguyễn Xuân Hoan, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Lê Minh Bảo, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập; Hoàng Huy Phương, chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập ; Nguyễn Thế Vinh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập).

Các bị can Nguyễn Xuân Hoan, Hoàng Huy Phương, Lê Minh Bảo và Nguyễn Thế Vinh

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ”.

Mở rộng điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Phong, Trần Hoài Thông, Trần Văn Dũng đã thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ” và Lê Anh Xuân thực hiện hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về các tội danh trên.

Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.