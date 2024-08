Thêm thỏa thuận đáng chú ý giữa OpenAI và công ty truyền thông

Theo thỏa thuận công bố hôm 20-8, OpenAI sẽ có quyền hiển thị nội dung từ tài sản truyền thông của Condé Nast trong các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, trong đó có ChatGPT và nguyên mẫu SearchGPT. Hai bên không tiết lộ chi tiết tài chính của thỏa thuận kéo dài nhiều năm này.



Tuyên bố của OpenAI cho biết họ cam kết hợp tác với Condé Nast và các nhà xuất bản tin tức khác để bảo đảm AI vẫn duy trì được sự chính xác, tính liêm chính và tôn trọng chất lượng báo chí giữa lúc công nghệ này đóng vai trò lớn hơn trong việc khám phá và cung cấp tin tức. Trong khi đó, ông Roger Lynch, Giám đốc điều hành của Condé Nast, nhấn mạnh điều quan trọng là phải nắm bắt các công nghệ mới và bảo vệ tài sản trí tuệ vào thời điểm các công ty công nghệ đang làm suy yếu khả năng kiếm tiền từ nội dung của các công ty truyền thông. Cũng theo ông Lynch, quan hệ đối tác giữa Condé Nast và OpenAI bắt đầu bù đắp cho một phần doanh thu này.

Trụ sở của Tập đoàn truyền thông Condé Nast tại TP New York - Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trong vài tháng qua, theo Reuters, OpenAI đã ký thỏa thuận tương tự với các tên tuổi như tạp chí Time (Mỹ), tờ Financial Times (Anh), Công ty Axel Springer (Đức, chủ sở hữu trang tin tức Business Insider), Công ty Prisa Media (Tây Ban Nha). Những thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện các mô hình AI. Dù vậy, một số tổ chức truyền thông khác, trong đó có The New York Times, The Intercept (đều của Mỹ)... đã kiện OpenAI về các vấn đề bản quyền liên quan đến tác phẩm của họ.

Trong bước đi thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, OpenAI hồi tháng 7 trình làng công cụ AI SearchGPT, giúp truy xuất thông tin theo thời gian thực từ internet. Công ty này hôm 20-8 cho biết đang hợp tác với các đối tác tin tức để thu thập phản hồi về thiết kế và hiệu suất của SearchGPT.