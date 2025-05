Sau cuộc gọi từ số 0943956513, một người mất 429 triệu trong tài khoản: Công an chỉ ra thủ đoạn tinh vi

Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo tinh vi sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, cảnh sát hình sự gọi điện thoại đến người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người ít am hiểu công nghệ, nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên nhiều địa phương.

Điển hình là vụ việc tại thành phố Quy Nhơn ngày 01/7/2024. Cụ thể, ông Đ.V.A (SN 1961) bị đối tượng giả danh cán bộ Công an TP.HCM gọi điện từ số máy “0943956513”, dựng câu chuyện liên quan đến vụ án ma túy do một đối tượng cầm đầu, trong đó có liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông A. Qua đó, đối tượng hăm dọa, yêu cầu ông A chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để tránh bị phong tỏa và bị bắt giữ.

Vì mất bình tĩnh, ông Đ.V.A đã chuyển tổng cộng 429 triệu đồng, chia làm 3 lần vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó ông mới phát hiện bị lừa và báo công an. Thực tế, nhiều trường hợp khác trên cả nước cũng bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng do chiêu thức tương tự.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và phổ biến

Dưới đây là một số cách được các nhóm lừa đảo sử dụng hiện nay.

Giả danh cán bộ công an, điều tra viên, tòa án: Đối tượng gọi điện, đọc đúng thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, địa chỉ để tạo lòng tin, sau đó thông báo người nghe có liên quan đến vụ án hình sự hoặc ma túy, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra hoặc đóng phí bảo lãnh, tránh bị bắt giữ.

Yêu cầu chuyển tiền chia nhỏ qua nhiều ngân hàng: Để tránh bị phát hiện bởi nhân viên ngân hàng, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần, mỗi lần không quá một mức nhất định, sử dụng nhiều ngân hàng khác nhau.

Ép buộc giữ bí mật và hủy chứng cứ giao dịch: Nạn nhân bị yêu cầu không kể cho ai biết, đốt biên lai chuyển tiền, hủy sim điện thoại đang dùng và mua sim mới để liên lạc tiếp với đối tượng.

Yêu cầu tải ứng dụng giả mạo, cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân: Một số đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc lấy cắp thông tin ngân hàng.

Sử dụng công nghệ cao và số điện thoại giả mạo: Các đối tượng thường sử dụng công nghệ gọi ẩn danh hoặc giả số điện thoại của cơ quan công an, viện kiểm sát để tăng độ tin cậy.

Khuyến cáo từ cơ quan công an và chuyên gia

Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP: Khi có việc liên quan pháp luật, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời hoặc triệu tập trực tiếp, không gọi điện đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại: Dù người gọi có đọc đúng thông tin cá nhân, cũng không nên tin tưởng và cung cấp thêm thông tin.

Không làm theo hướng dẫn tải ứng dụng, truy cập link lạ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra kỹ số điện thoại gọi đến, đặc biệt các số trong danh sách cảnh báo của công an: Người dân có thể tra cứu số điện thoại nghi vấn qua tổng đài nhà mạng hoặc các trang web chính thức của cơ quan chức năng.

Giữ bình tĩnh, không hoảng loạn khi nhận cuộc gọi: Các đối tượng lợi dụng sự hoảng loạn để thao túng, ép buộc nạn nhân chuyển tiền.

Kịp thời báo ngay cơ quan công an khi nghi ngờ bị lừa đảo để được hỗ trợ và ngăn chặn hậu quả.

Tuyên truyền, chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít am hiểu công nghệ.

Thủ đoạn giả danh cán bộ công an gọi điện thoại để hăm dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản là hình thức lừa đảo không mới nhưng ngày càng tinh vi và phổ biến. Việc nắm rõ các dấu hiệu nhận biết, giữ bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại và kịp thời báo công an là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các chiêu trò lừa đảo này.

Tổng hợp