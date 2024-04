Tháng 11/2019, Đội điều tra kinh tế thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã phát hiện người đàn ông tên Trương Long có biểu hiện bất thường. Trương Long xuất thân từ một thị trấn nhỏ, bị kết án 11 năm tù về tội làm tiền giả và ra tù năm 2012.

Sau khi ra tù, người này không có nghề nghiệp hợp pháp hay thu nhập ổn định nhưng lịch sử giao dịch cho thấy Trương vừa mua ô tô đắt tiền, nơi ở hiện tại là một biệt thự. Điều này khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn người đàn ông này đang làm gì để có thể kiếm nhiều tiền nhanh chóng như vậy.

Nhận thấy hành tung khả nghi của người họ Trương, cảnh sát đã tiến hành bí mật theo dõi Trương. Điều tra cho thấy Trương thường xuyên giao lưu với một người tên Lưu Mỗ Tài – nhân viên cũ tại một nhà máy in, thành thạo công nghệ in ấn. Cảnh sát cũng phát hiện người họ Trương và Lưu cùng nhau mua một lô thiết bị in ấn trị giá 700.000 NDT (2,4 tỷ đồng) gửi đến nơi hẻo lánh ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Khu vực đặt xưởng in của nhóm người Trương Long, Lưu Mỗ Tài

Nhiều manh mối cho Trương Long và Lưu Mỗ Tài cùng thuộc băng nhóm tội phạm tại tỉnh Quảng Đông và Hắc Long Giang mà cảnh sát đang điều tra.



Họ lần theo dấu vết của lô hàng, phát hiện ra băng nhóm này có xưởng in và kho chứa giấy cách nhau hơn 10km, nằm trong một ngôi làng ít dân cư. Việc đặt xưởng in tại khu vực này dường như vừa tốn thời gian, công sức lại có khí hậu khắc nghiệt, vậy nên điều này càng bất thường trong mắt cảnh sát.

Xung quanh xưởng in bao phù bởi tuyết bởi khi đó đang là mùa đông, bên ngoài 2 địa điểm này đều lắp camera. Cửa sổ xưởng in bị bịt kín, lắp cách âm toàn bộ. Khu vực làm việc bên trong nối liền với khu vực sinh hoạt nên ít có người ra vào, chỉ trừ người có nhiệm vụ chuyển các tài liệu từ kho chứa giấy đến xưởng in và ngược lại.

Trương Long và Lưu Mỗ Tài thường xuyên đến tới Quảng Đông mua máy móc, mực và giấy in với số lượng lơn. Chúng vận chuyển giấy vào xưởng in bằng các hộp đựng cây ATM để không bị nghi ngờ. Lượng giấy những người này đặt có thể lên tới 12 tấn.

Sau 3 tháng “nằm vùng” tại khu vực có xưởng in, giám sát 24/24 cảnh sát xác định đây là nơi băng nhóm này dùng để in tiền giả. Phó đội trưởng Đội điều tra kinh tế thuộc Sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang cho biết ngoài 7 nhân viên kỹ thuật trong xưởng in, băng nhóm này còn nhiều thành viên ở các khu vực, tỉnh thành khác để thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu thông tiền giả.

Nắm được đầy đủ bằng chứng liên quan, dưới sự chỉ huy thống nhất của Cục Điều tra kinh tế Bộ Công an, 400 cảnh sát được huy động để bắt giữ 16 đối tượng. Tại hiện trường, một máy in vẫn đang chạy, cảnh sát thu giữ 6 tấn giấy đặc biệt để làm tiền giả, hơn 422 triệu NDT tiền giả mệnh giá 100 NDT, 2 máy in tiền lớn cùng nhiều thiết bị khác.

Bên trong xưởng in tiền giả

Năm 2021, mức án cao nhất cho những kẻ cầm đầu đường dây là tù chung thân, trong đó người đàn ông họ Trương bị kết án 15 năm tù về tội làm, tàng trữ tiền giả, một số nhân viên cấp thấp trong đường dây lĩnh án 5 năm tù. Khoản lợi nhuận khổng lồ từ tiền giả đã khiến Trương Long "ngựa quen đường cũ", "vận dụng" kinh nghiệm trước đó để tiếp tục phạm tội. Đây được coi là một trong những vụ án về tiền giả lớn nhất từng bị triệt phá tại Trung Quốc.



Theo Toutiao