Theo đuổi “giấc mơ” AI, nam sinh trúng tuyển 10 trường đại học Mỹ

Bắt đầu tìm hiểu về Khoa học máy tính và dần hình thành đam mê với ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ sớm, Nguyễn Ngọc Bảo, cậu học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Siêu vừa nhận được thông báo trúng tuyển từ University Of Michigan - Ann Arbor, ngôi trường được xếp hạng 23 trong số các trường đại học quốc gia hàng đầu, đồng thời đồng thời đứng thứ 9 trong top những trường đại học có thế mạnh đào tạo chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.



Loạt thành tích xuất sắc của Ngọc Bảo không chỉ dừng tại đó, khi ngoài University of Michigan - Ann Arbor cậu bạn này còn giành được cơ hội học tập từ 9 ngôi trường khác đều nằm trong top 100 trường đại học công lập tốt nhất tại Mỹ, bao gồm: The University of Florida (#28 NU), The University of North Carolina at Chapel Hill (#28 NU), University of California – Irvine (#36 NU), University of Wisconsin – Madison (#42 NU), Purdue University (#49 NU), The Ohio State University (#49 NU), University of Minnesota (#68 NU), University of Massachusetts Amherst (#68 NU), University of Utah (#99 NU).

Theo đuổi niềm đam mê khoa học bằng chiến lược hồ sơ đúng đắn

Sinh ra trong một gia đình tri thức, ngay từ nhỏ, Ngọc Bảo đã sớm bộc lộ sự quan tâm đặc biệt với Khoa học máy tính nói chung và lĩnh vực ngách Trí tuệ nhân tạo nói riêng. Không chỉ vậy, mục tiêu "săn" học bổng Mỹ cũng hình thành trong em ngay từ những ngày còn học lớp 9. Cũng bởi có định hướng sớm nên hành trình để đạt được mức điểm cạnh tranh với 1470 SAT/7,5 IELTS của Bảo thuận lợi hơn thậm chí là có phần khác biệt. Điển hình như việc em lựa chọn đi học SAT trong khi các bạn cùng độ tuổi còn đang tập trung cho kỳ thi cấp 3, hay việc học IELTS sau khi thi SAT. Chia sẻ về chiến lược đặc biệt này của mình, Bào cho rằng "Vì bản thân đã có nền tảng Tiếng anh khá chắc nên cuối năm lớp 9 em đã quyết định đến trung tâm American Study để đăng ký học SAT trước rồi mới thi IELTS. Cách này có thể giúp em giảm bớt áp lực đồng thời rút ngắn thời gian vì để IELTS thường dễ hơn đề SAT, bản thân em vì đã có SAT rồi nên ôn thi IELTS rất nhanh chỉ còn hơn 1 tháng".

Chiến lược này quả thực đem lại lợi thế lớn khi Bảo vẫn có đủ thời gian để học và thi thêm cả 3 chứng chỉ AP (Computer Science A, Calculus B, Statistics) với số điểm gần như tuyệt đối. Ngoài ra, Ngọc Bảo còn có rất nhiều cơ hội để thử sức tại các cuộc thi trong nước và quốc tế cũng như bổ sung thêm các thành tích vào hồ sơ ngoại khóa của mình, điển hình như việc đăng ký thành công bằng sở hữu trí tuệ cho một phát minh về ứng dụng của công nghệ AI trong phân loại rác thải….

Kỷ niệm chuyến đi Thái Bình đến rừng ngập mặn năm 2020 của Ngọc Bảo để dạy các em học sinh tiểu học về tái chế rác.

Bảo dưới vai trò huấn luyện viên hướng dẫn câu lạc bộ MIS tham gia cuộc thi MakeX (5-12/2020)

Từ trải nghiệm cá nhân đến màu sắc nổi bật trong bộ hồ sơ du học

Nhận thấy lợi thế của bản thân đến từ việc có nhiều cơ hội tham gia các cuộc thi, Ngọc Bảo đã tận dụng tốt những bài học ấy để thể hiện "chất riêng" của mình trong bài luận gửi cho trường. Trước đó, khi nghĩ về bài luận cá nhân, Bảo cũng gặp khó khăn khi không biết viết gì để gây ấn tượng với Hội đồng tuyển sinh. "Tuy nhiên dưới sự định hướng của giáo viên chữa luận là cô Jesse tại trung tâm American Study cùng những bài học và lời khuyên mang tính khơi gợi ý tưởng của cô, em cũng nhận ra rằng không nhất thiết phải viết những gì quá cao siêu hay xa vời mà quan trọng là thể hiện được màu sắc cá nhân", Bảo chia sẻ.

Chình vì vậy mà Bảo chọn viết về những trải nghiệm của mình - những yếu tố đã xây đắp nên sự trưởng thành của em ở hiện tại. Trong đó em kể về cuộc hành trình từ một cậu bé luôn coi mình là giỏi nhất với phương pháp học "áp dụng công thức" bất diệt cho đến khi rút ra được "bài học" thành công của riêng minh đó là chịu khó tìm tòi, sáng tạo - một yếu tố quan trọng không chỉ trong cuộc sống mà còn với chuyên ngành mà em theo đuổi.

Ngọc Bảo giành được Huy chương Bạc hạng mục Khoa học khi tham gia cuộc thi ở Mỹ: Genius Olympiad

Ngoài ra, Ngọc Bảo cũng quan niệm rằng mục đích cao nhất của các phát minh nên là khả năng ứng dụng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chình vì vậy em luôn hướng bản thân đến việc trau dồi kiến thức để thông quá đó có thể áp dụng và giúp đỡ mọi người. "Đơn cử như dự án phân loại rác thải của em, sẽ thật vô nghĩa nếu nó được chế tạo chỉ để nằm yên một chỗ. Chính vì vậy mà sau khi chia sẻ vấn đề này với các anh chị ở trung tâm, mọi người đã cùng lên kế hoạch để thực hiện dự án ứng dụng nó trên quy mô nhỏ tại huyện Nam Hà - trung tâm xử lý rác thải lớn nhất miền Bắc", Bảo chia sẻ thêm.

Ngọc Bảo trong chuyến đi đến huyện Nam Hà, tỉnh Nam Định để giới thiệu dự án của mình với người dân địa phương.

