Theo ngành "lãnh địa của nam giới", nữ Tiến sĩ 8x được nước Đức trao giải thưởng 43,5 tỷ đồng vẫn về nước làm giảng viên, học trò gọi là "giáo sư thiên tài"

Cô bé nghịch ngợm quyết theo đuổi ngành học "lãnh địa của nam giới"

Trang Hiểu Anh sinh năm 1983 tại vùng ngoại ô Thượng Hải, trong một gia đình lao động bình thường. Khác với hình mẫu con gái dịu dàng thời bấy giờ, cô bé Tiểu Anh lại hiếu động, tò mò, mê khám phá và đặc biệt yêu thích khoa học kỹ thuật.

Thay vì ngồi hàng giờ xem tivi như bạn bè, cô thường sửa đồ chơi, làm mô hình, thậm chí xây "nhà" cho thú cưng bằng các vật liệu cũ trong nhà. Ngay từ nhỏ, cô đã ấp ủ giấc mơ trở thành kỹ sư - điều mà không nhiều bé gái thời đó nghĩ tới.

Quá trình trưởng thành của cô gắn liền với sự phát triển thần tốc của Thượng Hải. Nhìn thành phố thay đổi từng ngày, Tiểu Anh càng thêm quyết tâm một ngày nào đó sẽ góp phần xây dựng nên những công trình hiện đại, khang trang.

Dù học giỏi tự nhiên và có năng khiếu bẩm sinh, kết quả thi thử đầu cấp 3 lại khiến cô thất vọng nặng nề. Tuy nhiên, cú sốc này đã đánh thức tinh thần học tập thực sự trong cô bé – kể từ đó, cô dành toàn bộ thời gian cho việc ôn luyện và bứt phá mạnh mẽ trong học tập.

Vượt qua kỳ thi vào cấp 3 với thành tích cao, Tiểu Anh bước vào giai đoạn học tập nghiêm túc nhất. Cô từ chối vui chơi, tập trung vào môn khoa học, luôn đứng đầu lớp và chứng minh khả năng trong một lĩnh vực mà phần lớn người ta cho là không phù hợp với nữ giới.

Sau kỳ thi đại học, bố mẹ khuyên cô theo ngành Y vì nghĩ sẽ ổn định và "hợp với con gái". Nhưng Trang Hiểu Anh kiên định với lựa chọn của mình, thi đỗ ngành kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành vốn được coi là "lãnh địa của nam giới" tại Đại học Đồng Tế.

Trong môi trường đại học, cô nổi bật với thành tích học tập ấn tượng, thái độ nghiêm túc và sự cầu tiến không ngừng. Bạn bè thường đùa: "Trang Tiểu Anh học đại học như chuẩn bị thi đại học lại vậy, lúc nào cũng thấy cắm mặt vào sách".

Ngay cả khi nhiều sinh viên bỏ ngành vì quá áp lực, cô vẫn kiên trì theo đuổi chuyên môn. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia nhiều hội nghị nghiên cứu, không ngừng tìm hiểu và đào sâu lĩnh vực cơ học kết cấu.

Sau khi nhận lời khuyên từ giáo sư hướng dẫn về khoảng trống nghiên cứu lý thuyết ở trong nước, cô xác định mục tiêu học cao hơn để quay về lấp đầy điều đó. Con đường du học bắt đầu từ đây.

Từ chối đãi ngộ cao, trở về làm "cô giáo thiên tài"

Khi học cao học, Trang Hiểu Anh đã chủ trì và tham gia hàng loạt đề tài cấp quốc gia. Đằng sau thành công là những đêm dài cô đơn trong phòng thí nghiệm, kiên trì tìm kiếm vật liệu phù hợp cho các mô hình nghiên cứu.

Nhận học bổng Tiến sĩ tại Anh, cô bước vào môi trường học thuật cạnh tranh khốc liệt. Nhưng với nỗ lực không ngừng, cô liên tục giành giải thưởng bài báo xuất sắc, học bổng toàn phần và ghi dấu ấn trong giới khoa học máy tính và cơ học.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại Na Uy và sau đó là Đức, nơi cô hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu phát triển vật liệu nano mới cho xây dựng. Cô không ngại dấn thân vào các lĩnh vực khó và luôn theo đuổi đến cùng.

Năm 2015, Trang Hiểu Anh bất ngờ nhận được Giải thưởng Sofia Kvarefysya từ Quỹ Alexander von Humboldt (Đức), trị giá hơn 12 triệu NDT (hơn 43,5 tỷ đồng) - một vinh dự mà rất ít người châu Á đạt được. Giải thưởng này đi kèm lời mời hấp dẫn từ nhiều trường đại học hàng đầu châu Âu.

Các viện nghiên cứu sẵn sàng cấp cho cô mức lương cao, quyền tự thành lập nhóm nghiên cứu riêng và đào tạo tiến sĩ. Tuy nhiên,Trang Hiểu Anh đã từ chối tất cả để quay về Trung Quốc.

Cô trở lại Đại học Đồng Tế, chuyển từ vai trò sinh viên sang giảng viên. Với kiến thức vững chắc và phương pháp truyền đạt lôi cuốn, lớp học của cô luôn thu hút đông đảo sinh viên, kể cả từ các ngành khác đến học thử.

Nhiều học trò gọi cô là "cô giáo sư thiên tài", nhưng cô luôn nhấn mạnh rằng thành công đến từ 99% nỗ lực. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của cô, nhiều sinh viên yếu cũng tiến bộ vượt bậc, trở nên tự tin hơn trong học tập.

Không chỉ giảng dạy, cô còn tích cực kết nối giới học giả quốc tế, đưa các chuyên gia từng cộng tác với mình về nước làm nghiên cứu. Điều này giúp Đại học Đồng Tế ngày càng vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.

Trang Hiểu Anh hiện nay là một giáo sư trẻ với lý lịch học thuật xuất sắc, khiêm tốn và cống hiến. Cô từng chia sẻ: "Càng đọc sách tôi càng thấy mình biết ít. Vì thế tôi luôn học, luôn nghiêm túc". Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng rằng: nếu giữ vững lý tưởng và không ngừng phấn đấu, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Theo Sohu