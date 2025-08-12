Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo trào lưu ‘làm shipper để giảm cân’, người đàn ông giảm 8,5kg trong 1 tháng

12-08-2025 - 12:12 PM | Sống

Làm shipper bán thời gian để giảm cân theo trào lưu đang thịnh hành ở Trung Quốc, người đàn ông 32 tuổi giảm tới 8,5kg trong 35 ngày, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng giảm mạnh.

Gần đây, "phương pháp giảm cân bằng giao hàng" lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc như một xu hướng thu hút rất nhiều người tham gia. Một trong số đó là người đàn ông họ Trương 32 tuổi, đến từ Nam Kinh.

Theo Southern Times , anh Trương làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Tính chất công việc khiến anh ngồi nhiều giờ liền ở bàn và tăng cân vùn vụt lên hơn 80kg trong khi chiều cao cũng chỉ ở mức trung bình - 170cm.

Theo trào lưu ‘làm shipper để giảm cân’, người đàn ông giảm 8,5kg trong 1 tháng- Ảnh 1.

Một nhân viên văn phòng, vốn bị tăng cân do ngồi nhiều, đã giảm thành công 8,5 kg bằng cách làm thêm giao hàng bằng xe đạp.

Để lấy lại vóc dáng cân đối, ban đầu Trương thử ăn kiêng và tập thể dục nhưng thân hình vẫn không cải thiện. Mãi đến tháng 6 vừa qua, khi thấy một nền tảng giao đồ ăn ra mắt chương trình "30.000 bước mỗi ngày", anh mới bắt đầu áp dụng "kế hoạch giảm cân với việc giao hàng bằng xe đạp". Đây là công việc bán thời gian, chỉ chiếm 2 giờ mỗi ngày.

Để không ảnh hưởng đến công việc chính thức, Trương giao hàng trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 13h30, tận dụng giờ nghỉ trưa. Trong 2 tiếng đồng hồ này, anh nhận đơn đặt hàng đồ ăn trong bán kính 3-5km và hoàn thành nhiệm vụ giao hàng bằng xe đạp. Anh cũng tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Sau 35 ngày, Trương giảm được 8,5kg, giảm vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể từ 28% xuống còn 24%.

Mặc dù đạt mục tiêu kép vừa giảm cân vừa có thêm thu nhập nhưng theo anh Trương, việc kiên định với kế hoạch này là thử thách không nhỏ. Rất khó để hoàn thành nhiệm vụ giao hàng trong thời gian quy định để không lẹm vào giờ làm việc chính thức (nếu điều đó xảy ra thì việc làm thêm giờ sẽ gây giảm thu nhập).

Trương cũng chia sẻ, kế hoạch giảm cân bằng nghề shipper khiến anh thường xuyên làm việc quá sức. Tiền kiếm từ hình thức giao hàng này cũng thấp hơn nhiều so với giao hàng thông thường. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề Trương quan tâm vì mục đích chính của anh là giảm cân chứ không phải tăng thu nhập.

