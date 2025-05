Thí điểm sàn giao dịch thịt heo

Theo dự báo của Cty Chứng khoán MB, trong giai đoạn 2025 – 2026, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức 65.000 - 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 10% so với trung bình năm 2024. Các trang trại nhỏ lẻ được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô do gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Ngành chăn nuôi đang bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng nghiêng về phía các DN có quy mô lớn, chăn nuôi khép kín, kiểm soát tốt dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi mới dự kiến sẽ siết chặt quy định về mật độ chăn nuôi, môi trường khiến chi phí tuân thủ tăng cao, nhất là với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dự báo thị phần heo thịt từ nhóm hộ này có thể giảm mạnh, từ mức 45% trong năm 2024 xuống còn 10 - 15% vào năm 2027.