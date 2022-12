Thị giá DIG tăng mạnh từ đáy, DIC Corp muốn triển khai chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cp

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từng nhiều lần "nâng lên, đặt xuống".



Cụ thể, DIC Corp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1.000:163,97) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Toàn bộ số tiền 1.500 tỷ đồng huy động được sẽ được DIC Corp sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Trong đó, 780 tỷ đồng là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; 250 tỷ đồng chi phí xây lắp; 220 tỷ đồng lãi trái phiếu; 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất; và còn lại 50 tỷ đồng là chi phí tư vấn.

Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022, ban lãnh đạo DIC Corp cho biết đã đền bù giải phóng được 156,15ha/331ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng và dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Trên thị trường, sau nhịp hồi mạnh từ đáy, DIG vừa có phiên giảm sàn về mức 17.950 đồng/cổ phiếu. So với mức giá thấp nhất trong hơn 2 năm xác nhận vào phiên 15/11, cổ phiếu này đã tăng gần 78% nhưng vẫn còn thấp hơn đến 82% so với đỉnh đạt hồi giữa tháng 1 năm nay. Như vậy, mức giá chào bán cho cổ đông sẽ thấp hơn khoảng 16% so với thị giá hiện tại.

Mới đây, cổ đông lớn nhất của DIC Corp là CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán ra 8,3 triệu cổ phiếu DIG của DIG trong 2 ngày 21-22/11 với mục đích giảm sở hữu. Sau giao dịch, tổ chức này chỉ còn sở hữu 118% cổ phần nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp. Trước đó, tổ chức này đã bị ép bán tổng cộng hơn 10 triệu cổ phiếu DIG trong 2 ngày 27/10 và 10/11.

Không chỉ có cổ đông lớn, gia đình Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn cũng liên tục bị công ty chứng khoán “call margin” và bán giải chấp trong giai đoạn cổ phiếu liên tục lao dốc mạnh về đáy. Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ 27/10 đến 10/11, gia đình ông Tuấn đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 26 triệu cổ phiếu DIG.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 424 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp bất động sản này lỗ gần 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi 42 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý 1/2017.

Trong một diễn biến khác, DIC Corp mới đây đã hoàn tất mua lại trước hạn tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, công ty đã mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 461 tỷ đồng.

Với mã trái phiếu DIGH2124003, DIC Corp đã mua lại 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Tương đương giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng.