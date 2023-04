Thị giá dưới mệnh, một công ty tài chính muốn chào bán hơn 350 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 11.000 đồng/cp

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance – mã EVF) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, EVN Finance sẽ chào bán hơn 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thành công, công ty tài chính này sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên hơn 7.000 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến 11.000 đồng/cp tương ứng tổng số tiền huy động gần 3.862 tỷ đồng sẽ được dùng phần lớn để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số (3.562 tỷ đồng), còn lại 300 tỷ dành để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý 2 đến quý 4/2023.

Đáng chú ý, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cao hơn 40% so với thị giá cổ phiếu EVF trên thị trường. Thị giá EVF hiện đang dao động quanh mức 7.800 đồng/cp, tăng 23% so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái nhưng chỉ bằng khoảng một nửa so với thời điểm cách đây một năm. Vốn hoá thị trường vào khoảng 2.700 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng vốn điều lệ như trên, EVN Finance lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu thu nhập lãi thuần đạt 1.072 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 23% so với thực hiện năm ngoái. Quy mô tổng tài sản hướng đến xấp xỉ 50.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2022.