Thị giá gần 260.000 đồng/cp, lãnh đạo và nhân viên Sữa Quốc tế (IDP) sắp được mua cổ phần với giá chỉ 10.000 đồng

Trong thông báo mới nhất, HĐQT CTCP Sữa Quốc tế (mã: IDP) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành gần 1,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP. Đối tượng được tham gia mua cổ phiếu ESOP là lãnh đạo và người lao động công ty. Công ty dự kiến thực hiện trong quý 4/2023 hoặc quý 1/2024, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của IDP.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động, số tiền thu về sau đợt phát hành ESOP này khoảng 12 tỷ đồng. Vốn điều lệ IDP dự kiến tăng lên hơn 625 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đáng chú ý, giá phát hành thấp hơn đáng kể so với giá cổ phiếu IDP trên thị trường. Chốt phiên 22/11, thị giá IDP trên sàn UPCOM đạt 257.500 đồng/cp.

Trước đó, Sữa Quốc tế vừa hoàn tất đợt phát hành hơn 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 254.044 đồng/cp để huy động thêm 611 tỷ đồng. Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore) là cổ đông mua toàn bộ lượng cổ phiếu IDP trên, nâng sở hữu từ 8,99% lên 12,56% vốn điều lệ.

Với số tiền huy động, Sữa Quốc tế dự kiến dùng 230 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; 140,1 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); và 40,9 tỷ đồng thanh toán chi phí marketing.

IDP hiện được biết đến với thương hiệu sữa hộp Kun, Ba Vì và LIF (love in farm). Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua IDP ghi nhận 1.646 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Kết quả, IDP lãi sau thuế 255 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và LNST của IDP lần lượt đạt 4.978 tỷ đồng và 708 tỷ đồng, tăng 13% và 10% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Sữa Quốc tế lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 91% mục tiêu lãi cả năm.